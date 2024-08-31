Известно, когда в общественном транспорте Лиепаи заработают электронные билеты

Внедрение электронной системы оплаты будет происходить постепенно, поэтапно, что позволит пассажирам привыкнуть к новой процедуре.

Для того чтобы система была полностью внедрена в ближайшее время, первые считывающие устройства электронных билетов были установлены на этой неделе в трех транспортных средствах - двух автобусах и трамвае. Теперь они будут тестироваться.

Чтобы начать пользоваться новой системой, пассажирам необходимо загрузить приложение Liepāja City на свой смартфон и создать аккаунт. Также можно будет создать аккаунт в электронной системе www.liepajastransports.lv, в разделе "Электронный билет".

После создания аккаунта электронные билеты можно будет приобрести в тех же разделах. Электронный билет необходимо регистрировать для каждой поездки, в том числе для проездного. Зарегистрировать его можно двумя способами: либо в приложении, отсканировав QR-код на билетоприемнике с помощью смартфона, либо введя номер транспортного средства.

Для тех пассажиров, которые не пользуются смартфонами, со временем появится возможность купить пластиковую электронную карту.

Пассажиры также смогут купить билет на одну поездку у водителя, но при этом будет возможен только безналичный расчет с помощью карты.

После успешного и полного внедрения электронной системы оплаты продажа бумажных билетов прекратится.

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