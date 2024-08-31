Сб, 31.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Украина представила США список целей ATACMS в России

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Getty Images/Kevin Dietsch/Scanpix

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил в интервью CNN, что передал в пятницу, 30 августа, высокопоставленным чиновникам США в Вашингтоне список целей на территории России, по которым Киев хочет нанести удар с помощью американских ракет большой дальности ATACMS.

В список, среди прочего, вошли аэродромы, используемые российской армией для атак на украинские города.

Украина настаивает на снятии ограничений на использование ракет ATACMS для защиты своих граждан и инфраструктуры, сообщил министр.

"Они убивают наших жителей. Поэтому мы хотим их сдержать, мы хотим их остановить, мы не хотим, чтобы их самолеты приближались к нашим границам и бомбили города", - сказал Умеров в интервью.

В середине августа президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с двумя сенаторами США - республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем.

После встречи Блюменталь заявил, что сенаторы надеются, что им удастся преодолеть ограничения, введенные администрацией Джо Байдена на оружие дальнего действия для вооруженных сил Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх