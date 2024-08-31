Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил в интервью CNN, что передал в пятницу, 30 августа, высокопоставленным чиновникам США в Вашингтоне список целей на территории России, по которым Киев хочет нанести удар с помощью американских ракет большой дальности ATACMS.
Украина представила США список целей ATACMS в России
В список, среди прочего, вошли аэродромы, используемые российской армией для атак на украинские города.
Украина настаивает на снятии ограничений на использование ракет ATACMS для защиты своих граждан и инфраструктуры, сообщил министр.
"Они убивают наших жителей. Поэтому мы хотим их сдержать, мы хотим их остановить, мы не хотим, чтобы их самолеты приближались к нашим границам и бомбили города", - сказал Умеров в интервью.
В середине августа президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с двумя сенаторами США - республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем.
После встречи Блюменталь заявил, что сенаторы надеются, что им удастся преодолеть ограничения, введенные администрацией Джо Байдена на оружие дальнего действия для вооруженных сил Украины.
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