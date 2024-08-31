Украина представила США список целей ATACMS в России

В список, среди прочего, вошли аэродромы, используемые российской армией для атак на украинские города.

Украина настаивает на снятии ограничений на использование ракет ATACMS для защиты своих граждан и инфраструктуры, сообщил министр.

"Они убивают наших жителей. Поэтому мы хотим их сдержать, мы хотим их остановить, мы не хотим, чтобы их самолеты приближались к нашим границам и бомбили города", - сказал Умеров в интервью.

В середине августа президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с двумя сенаторами США - республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем.

После встречи Блюменталь заявил, что сенаторы надеются, что им удастся преодолеть ограничения, введенные администрацией Джо Байдена на оружие дальнего действия для вооруженных сил Украины.

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