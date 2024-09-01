Gigante Farina - так называется сорт помидора, который оправдал свое название в теплице хозяйки Илзе Яниши (от итальянского gigante - гигантский, farina - мука) - помидор весит почти 2 килограмма и настолько большой, что его приходится держать двумя руками.

Хозяйке Илзе Янише из Берзпилской волости Балвского края в Латгале есть чем гордиться - помидором, который определенно может бороться за титул самого тяжелого выращенного в Латвии (в прошлом году в Бренгули на "Празднике томатов" самым тяжелым был признан помидор весом 1625 граммов).

Фото: No Ilzes Janišas personīgā arhīva

Как удалось вырастить настолько большой помидор и что с ним планируется делать, поинтересовались у самой хозяйки.