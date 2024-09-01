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Фото Армин ван Бюрен выступил в Таллинне: незабываемое шоу на Певческом поле

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В последний день августа на Таллиннском Певческом поле один из самых востребованных артистов мира Армин ван Бюрен дал единственный концерт в странах Балтии, пишет Limon.ee. Смотрите галерею!

Кроме Ван Бюрена, на сцену в этот вечер вышли специальные гости концерта в Таллинне: Даруде (Финляндия), Хэвиуэйт (Финляндия), Мисс Моник (Украина), Сет Хиллс (Нидерланды), Син Коул (Эстония).

Армин ван Бюрен известен не только как диджей, но и как успешный продюсер. Помимо карьеры диджея и создания музыки, Армин также является владельцем лейбла Armada Music, который стал одним из самых успешных лейблов в мире.

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