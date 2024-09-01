Nekā personīga: кампанию Шлесерса на выборах в 12-й Сейм финансировала семья ближайшего друга Путина

В основе примирения нации лежит латышский язык - единственный государственный язык в Латвии. Мы будем уважать все языки, но здесь Латвия. Экстремисты с лозунгами "Русские идут" и "Фашизм не пройдет" хотят оставить нас в прошлом, но мы должны думать о завтрашнем дне, и времени мало. Простим друг друга, не отдадим русских Латвии России. Это наши люди. Треть Латвии не должна чувствовать себя лишней, без своей родины и страны. Русский, украинец, еврей. Лютеранин, православный или католик. Это часть Латвии, потому что сильнейший делает шаг навстречу. Сейчас есть момент, чтобы люди вернулись, чтобы Латвия была богатой, чтобы дети рождались в больших и крепких семьях. Будем едины для Латвии. Есть время. Айнарс Шлесерс".

"В основе примирения нации лежит латышский язык, единственный государственный язык в Латвии. Но он не должен становиться оружием ненависти и разобщенности. Если бы в Украине было примирение нации, в стране сегодня не пролилась бы кровь. За 50 лет советской власти не удалось ассимилировать латышей. Что позволяет предположить, что мы сегодня силой сможем ассимилировать другие нации? Мировое соглашение нации должно начаться в школе. Не запретим русским детям Латвии учиться на родном языке, не будем закрывать школы. Напротив - все латвийские дети вне зависимости от национальности до пятого класса должны знать три языка - латышский, английский и русский, до девятого - еще один иностранный. Наконец, ребенок в средней школе должен быть патриотом Латвии, говорить как минимум на четырех языках и быть в состоянии поступить в лучшие вузы мира, чтобы со знаниями вернуться в Латвию. Латвия всегда была многонациональной. Как Ганзейский город Рига веками был важным торговым центром, объединяя Запад и Восток. Надо делать то, что когда-то делали младолатыши - Валдемарс, Баронс, Алунанс и другие. Лучшее образование и знание языков - главный ключ к успешной, богатой и развитой стране. Будем едины для Латвии. Есть время. Айнарс Шлесерс".