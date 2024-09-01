В этом году исполнилось десять лет с тех пор, как Россия вторглась на восток Украины и аннексировала Крым. В то время, в 2014 году, жителей Латвии тоже пугали украинским сценарием. Чтобы этого не случилось, должно произойти примирение нации, сообщала кампания, лицом которой был Айнарс Шлесерс и которую оплачивало общество "Примирение нации". Проанализировав годовые отчеты обществ, Nekā personīga обнаружил, что кампанию финансировала и фирма, принадлежащая семье ближайшего друга Владимира Путина.
Nekā personīga: кампанию Шлесерса на выборах в 12-й Сейм финансировала семья ближайшего друга Путина
В 2014 году Шлесерс заявил, что возвращается в политику и стартует на выборах в Сейм с партией "Едины для Латвии". Он привлек в команду бывших премьеров Айгара Калвитиса и Ивара Годманиса и летом 2014 года начал рекламировать партию.
Но вести кампанию он начал гораздо раньше. Еще в январе Шлесерс с двумя членами правления партии "Едины для Латвии" Андрисом Пудансом и Мареком Зелтиньшем основал общество "Примирение нации", и в марте началась широкая рекламная кампания.
На кадрах первого видеоролика использованы жестокие кадры с украинского Майдана. Ролик появился спустя пару недель после того, как Крым был оккупирован российскими войсками.
Видео: Рекламная кампания "Примирение нации"
Рекламный текст общества "Примирение нации":
"От слов до пуль - один шаг. Украина никогда не должна повториться в Латвии. Латвия никогда не будет российской губернией. Латгале никогда не будет Крымом. Внешне мы в безопасности - в Европе и НАТО. Угрозы исходят от нас самих. Мы вымираем, старики уходят, молодые уезжают, младенцы не рождаются. Не поможет Европа. Нам, латвийцам, нужно объединить народы с разными культурами, но общей страной.
В основе примирения нации лежит латышский язык - единственный государственный язык в Латвии. Мы будем уважать все языки, но здесь Латвия. Экстремисты с лозунгами "Русские идут" и "Фашизм не пройдет" хотят оставить нас в прошлом, но мы должны думать о завтрашнем дне, и времени мало. Простим друг друга, не отдадим русских Латвии России. Это наши люди. Треть Латвии не должна чувствовать себя лишней, без своей родины и страны. Русский, украинец, еврей. Лютеранин, православный или католик. Это часть Латвии, потому что сильнейший делает шаг навстречу. Сейчас есть момент, чтобы люди вернулись, чтобы Латвия была богатой, чтобы дети рождались в больших и крепких семьях. Будем едины для Латвии. Есть время. Айнарс Шлесерс".
В другом рекламном ролике общества звучит призыв не закрывать русские школы. В нем говорится, что в украинских событиях не виновата агрессия России, якобы не хватало мирового соглашения нации.
"В основе примирения нации лежит латышский язык, единственный государственный язык в Латвии. Но он не должен становиться оружием ненависти и разобщенности. Если бы в Украине было примирение нации, в стране сегодня не пролилась бы кровь. За 50 лет советской власти не удалось ассимилировать латышей. Что позволяет предположить, что мы сегодня силой сможем ассимилировать другие нации? Мировое соглашение нации должно начаться в школе. Не запретим русским детям Латвии учиться на родном языке, не будем закрывать школы. Напротив - все латвийские дети вне зависимости от национальности до пятого класса должны знать три языка - латышский, английский и русский, до девятого - еще один иностранный. Наконец, ребенок в средней школе должен быть патриотом Латвии, говорить как минимум на четырех языках и быть в состоянии поступить в лучшие вузы мира, чтобы со знаниями вернуться в Латвию. Латвия всегда была многонациональной. Как Ганзейский город Рига веками был важным торговым центром, объединяя Запад и Восток. Надо делать то, что когда-то делали младолатыши - Валдемарс, Баронс, Алунанс и другие. Лучшее образование и знание языков - главный ключ к успешной, богатой и развитой стране. Будем едины для Латвии. Есть время. Айнарс Шлесерс".
Пресса тогда спрашивала у Шлесерса, почему рекламу оплачивает общество, а не партия "Едины для Латвии". Он ответил, что обращается к латвийскому обществу, а не к избирателям и "как частное лицо" популяризирует идею примирения нации.
На пожертвования у партий есть ограничения. Жертвовать не могут компании, у суммы есть потолок. У обществ таких ограничений нет. Отчет о пожертвованиях общества свидетельствует, что в 2014 году оно получило 350 тысяч евро.
75 тысяч евро "Примирению нации" пожертвовал предприниматель Михаил Ульман, ныне обвиняемый по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. 40 тысяч пожертвовала фирма Ad Hook Digital, которая теперь переименована в Forestry Finance. Ее крупнейшим владельцем является бизнес-партнер Ульмана Герман Савицкий. Еще 35 тысяч евро поступило от компании MB Investīcijas. Сейчас она ликвидирована, а среди прошлых владельцев и руководителей находятся Ульман и Савицкий. 100 тысяч пожертвовал Rietumu banka, и еще 100 тысяч SIA Dzintaru 28, которое занималось развитием жилищных домов в Юрмале.
Строительство на проспекте Дзинтару, 28 началось в 2014 году. Значит, на тот момент квартир, которые можно было продать, у фирмы еще не было. Единственный доход был от займа, однако акционеры отложили 100 тысяч евро на пожертвование обществу "Примирение нации".
25% долей фирмы на тот момент принадлежали предпринимателю сферы недвижимости Наталье Рудзите, а крупнейшими владельцами с 34% у каждого были компания Британских Виргинских островов со скрытыми собственниками Wexford Finance и россиянин Кирилл Ковальчук.
Владельцы Dzintaru в 2014 году:
- Наталья Рудзите - 25%
- Wexford Finance - 34%
- Кирилл Ковальчук - 34%
- Александр Орджоникидзе - 7%
Ковальчук представляет одну из самых влиятельных в России семей. Он возглавляет Национальную медиа-группу, владеющую долями во многих печатных изданиях, в том числе и на телеканалах, например, на важнейшем для пропаганды "Первом канале". Предприятие принадлежит брату отца Кирилла Юрию Ковальчуку. Совет Национальной медиа группы возглавляет Алина Кабаева - женщина, которая считается любовницей Владимира Путина.
Отец Кирилла Ковальчука Михаил возглавляет главное научное учреждение страны в области атомной энергетики - институт Курчатова, а его брат Юрий считается вторым по влиятельности лицом в стране. Он - ближайший друг и личный банкир Владимира Путина. Ему принадлежит медиаимперия, банк "Россия" и, согласно обнародованному в свое время Алексеем Навальным, называемый дачей Путина дом на Валдае, который является резиденцией российского диктатора.
"Ковальчук - один из немногих людей, которым Путин искренне доверяет. Ковальчук гораздо влиятельнее других людей ближнего круга Путина - Ротенберги, Тимченко. Да, это предприниматели, которым Путин поручил и разрешил зарабатывать деньги, то есть это щупальца Путина, запущенные в российскую экономику. А Ковальчук, помимо этого, владеет и политическими инструментами, с помощью которых Путин удерживает власть", - рассказывает политтехнолог и консультант Аббас Галлямов.
Аббас Галлямов в свое время работал в аппарате правительства России. В период, когда Путин был премьером, Галямов писал его речи. Сейчас политтехнолог живет в Израиле и выступает на каналах российской оппозиции и Украины.
"Ковальчук был одним из идеологов войны. Это на сегодняшний день уже фактически общеизвестный факт. Вместе с Патрушевым они решили, что воевать можно и нужно. Его вина в том, что происходит сейчас, огромна", - заявил Галлямов.
Бывший автор путинских речей уверен, что Кирилл Ковальчук сам по себе не решился бы финансировать политические кампании в Латвии.
Nekā personīga поговорила с депутатом Сейма, руководителем фракции "Латвия на первом месте" Айнаром Шлесерсом.
NP: Во время предвыборной кампании у вас было такое общество "Примирение нации" и одним из жертвователей была компания, акционером которой был Кирилл Ковальчук.
Шлесерс: "Примирение нации"? Никогда не был связан с такой организацией. Прошу прощения.
NP: Вы один из ее основателей.
Шлесерс: "Примирения нации" нет. Что это за организация?
NP: Общество "Примирение нации".
Шлесерс: В каком году?
NP: В 2014 году.
Шлесерс: Я был в этом обществе?
NP: Да, в документах появляется, что там три учредителя, один из них вы.
Шлесерс: А кто остальные?
NP: Пуданс и Зелтиньш.
Шлесерс: Тогда надо спрашивать их, наверняка это было больше связано с ними. Но я ничего там активного не делал, даже если такое общество…
NP: Ковальчука знаете?
Шлесерс: Не знаю, никогда не встречался с этим человеком.
NP: Пожертвование Михаила Ульмана на эту кампанию - это помните?
Шлесерс: Знаю, да, с Михаилом Ульманом знакомы.
NP: Вы его попросили, или он сам решил вам пожертвовать?
Шлесерс: Ну, он был бизнесменом, сейчас его жизнь повернулась в другую сторону, но я его знал, а у нас никаких совместных бизнесов никогда в жизни не было. Но, возможно, он что-то поддержал.
NP: Rietumu banka тоже поддержал…
Шлесерс: Rietumu banka, да, могу сказать, что с Леонидом Естеркиным, с Аркадием Сухаренко у меня хорошие отношения. И если они поддерживают ту политику, которую я реализую, я просто рад.
В документах общества "Примирение нации" можно найти подписи трех человек - Шлесерса, Пуданса и Зелтиньша. Шлесерс был единственным членом правления общества.
Марек Зелтиньш - соучредитель общества "Примирение нации", бывший член правления партии "Едины для Латвии".
Зелтиньш: Знаете, я как-то не отвечал за финансовые вопросы. Больше административно, но финансовые вопросы я не решал.
NP: А кто решал финансовые вопросы? Это помните?
Зелтиньш: В любом случае ни я, ни господин Пуданс с финансами… Никогда таких финансовых ресурсов не было и по-настоящему над ними и не работали.
Общество "Примирение нации" после избирательной кампании в 2015 году ликвидировали. Кирилл Ковальчук был включен в список санкций США в 2016 году, он также попал под санкции Европы, Украины, Великобритании и других местах. В латвийской фирме Dzintaru 28 доли Ковальчука переняла его жена Кира. Теперь вся компания официально принадлежит бизнес-партнеру Ковальчука Александру Орджоникидзе, который известен в России как медиа-менеджер, пропагандист и внук известного сталинского соратника.
Несмотря на массированную кампанию, партии "Едины для Латвии" десять лет назад пройти в парламент не удалось. Служба госбезопасности и Бюро по защите Сатверсме не комментировали, стоит ли оценивать следы Ковальчуков в кампании, как попытку России повлиять на выборы в Сейм Латвии. Службы отмечают, что оценка кампаний и жертвователей находится в компетенции Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. KNAB по поводу кампании, финансируемой "Примирением нации", в свое время провело проверку, но никаких нарушений не нашло. В Rietumu banka ответили, что перечислили пожертвование на реализацию целей, указанных в уставе общества "Примирение нации", а тех, кто является другими жертвователями, не знают.
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