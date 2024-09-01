Дума Ропажского края намерена обустроить детский сад в роскошном частном доме, недавно конфискованном в пользу государства в качестве полученного преступным путем имущества, сообщает передача LTV De Facto. Имущество сейчас не подходит для дошкольного учреждения, и в самоуправлении не могут сказать, сколько денег придется потратить, чтобы приспособить здание под нужды детей.
Дума Ропажского края присмотрела эксклюзивный особняк для нового детского сада
Роскошный, но не очень хорошо содержащийся особняк в селе Суниши Ропажского края в прошлом году перешел в собственность государства. Украшенная везде золотым декором собственность ранее принадлежала Юрию Савинкову, который много лет назад в СМИ назывался бывшим шефом офиса Интерпола в Узбекистане. В 2015 году Савинкова арестовали в Москве и экстрадировали в Ташкент, где его обвинили в нелегальном предпринимательстве, противозаконном выводе денег из страны, превышении полномочий и коррупции.
Сделки Савинкова начали расследовать и в Латвии, и в 2018 году его деньги на счетах двух банков, ценные бумаги и четыре объекта недвижимости признали полученными преступным путем и конфисковали в пользу государства.
Один из конфискованных объектов имущества присмотрела Ропажская краевая дума. Большинство депутатов хотят обустроить здесь детский сад. Хотя здание совсем не соответствует требованиям детского сада.
В прошлом году Кабинет министров решил передать имущество Ропажскому краю. Самоуправление в бюджете этого года выделило деньги на приспособление дома под дошкольное учебное заведение. Но особняк к приему детей 2 сентября не будет готов.
"Мы его ремонтируем, чтобы получить два заключения. Это инспекции здравоохранения и пожарные. Два заключения. С этими заключениями мы идем в IKVD, Министерство образования и получаем лицензию", - рассказал план депутат думы Петерис Салениекс, который одновременно является и руководителем Гаркалнского дошкольного учреждения Skudriņas. Он признает, что
частный дом, построенный на двоих, превратить в детский сад для 40 детей быстро нельзя - нужно приспособить водоснабжение и канализацию: "Там сантехника вся прорвана, потолки срезаны и идет ремонт".
Депутат думы Салениекс либо не хочет открыто называть расходы на перестройку, либо он понятия не имеет, сколько на это потребуется. Зарплата персонала должны составлять около 100 тыс. евро в год, считает депутат.
"В этом году уже были выделены 60 тысяч евро на приобретение элементарных вещей, с которыми можно было бы начать работать", - говорит он,
Несмотря на то, что в здании уже ведутся какие-то строительные работы, закупки по ним объявлено не было. Как пояснил Салениекс, работы небольшие и пока обошлось процедурой ценового опроса. Успели за пару тысяч евро купить трактор для покоса травы.
В самоуправлении решили не торопиться, и сейчас нацеливаются на открытие детского сада в Суниши на следующий год. Несколько жильцов ближайших домов, впрочем, не хотят этого детского сада. Они, например, выступают против роста числа автомобилей на узких улицах поселка. Против идеи этим летом в заявлении к думе подписались жители 17 соседних домов.
"Депутатам не сообщили никаких аргументов, целесообразно ли именно в этом месте создавать это дошкольное учебное заведение. Выгодно ли это финансово, такой оценки нет", - заключил депутат Ропажской краевой думы Гундар Янковс, который является одним из тех, кто не согласен с таким вложением муниципальных денег.
Не всем депутатам также предоставлена полноценная информация об очередях в детские сады, и нужен ли такой в Суниши. Особенно, учитывая, что в ближайшие годы планируется новый детский сад на 200 мест в Гаркалне.
По мнению Янкова, самым разумным было бы выставить роскошный особняк на торги. Однако самоуправление самостоятельно этого сделать не может. Как ответили De Facto в Министерстве умной администрации и регионального развития, закон предусматривает, что если конфискованное имущество не нужно для муниципальных функций, то оно должно быть возвращено государству. А из слов депутата думы Салениекса можно сделать вывод, что дума от такой собственности просто не хочет отказываться.
Согласно данным Службы госдоходов, за последние четыре года в Латвии в рамках уголовных процессов в качестве полученного преступным путем имущества было конфисковано 43 объекта недвижимости. Из них 15 на основании просьб самоуправлений в настоящее время переданы самоуправлениям для обеспечения их функций.
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