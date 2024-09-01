Дума Ропажского края присмотрела эксклюзивный особняк для нового детского сада

"Депутатам не сообщили никаких аргументов, целесообразно ли именно в этом месте создавать это дошкольное учебное заведение. Выгодно ли это финансово, такой оценки нет", - заключил депутат Ропажской краевой думы Гундар Янковс, который является одним из тех, кто не согласен с таким вложением муниципальных денег.

Не всем депутатам также предоставлена полноценная информация об очередях в детские сады, и нужен ли такой в Суниши. Особенно, учитывая, что в ближайшие годы планируется новый детский сад на 200 мест в Гаркалне.

По мнению Янкова, самым разумным было бы выставить роскошный особняк на торги. Однако самоуправление самостоятельно этого сделать не может. Как ответили De Facto в Министерстве умной администрации и регионального развития, закон предусматривает, что если конфискованное имущество не нужно для муниципальных функций, то оно должно быть возвращено государству. А из слов депутата думы Салениекса можно сделать вывод, что дума от такой собственности просто не хочет отказываться.

Согласно данным Службы госдоходов, за последние четыре года в Латвии в рамках уголовных процессов в качестве полученного преступным путем имущества было конфисковано 43 объекта недвижимости. Из них 15 на основании просьб самоуправлений в настоящее время переданы самоуправлениям для обеспечения их функций.

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