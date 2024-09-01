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Дума Ропажского края присмотрела эксклюзивный особняк для нового детского сада

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video

Дума Ропажского края намерена обустроить детский сад в роскошном частном доме, недавно конфискованном в пользу государства в качестве полученного преступным путем имущества, сообщает передача LTV De Facto. Имущество сейчас не подходит для дошкольного учреждения, и в самоуправлении не могут сказать, сколько денег придется потратить, чтобы приспособить здание под нужды детей.

Роскошный, но не очень хорошо содержащийся особняк в селе Суниши Ропажского края в прошлом году перешел в собственность государства. Украшенная везде золотым декором собственность ранее принадлежала Юрию Савинкову, который много лет назад в СМИ назывался бывшим шефом офиса Интерпола в Узбекистане. В 2015 году Савинкова арестовали в Москве и экстрадировали в Ташкент, где его обвинили в нелегальном предпринимательстве, противозаконном выводе денег из страны, превышении полномочий и коррупции.

Сделки Савинкова начали расследовать и в Латвии, и в 2018 году его деньги на счетах двух банков, ценные бумаги и четыре объекта недвижимости признали полученными преступным путем и конфисковали в пользу государства.

Один из конфискованных объектов имущества присмотрела Ропажская краевая дума. Большинство депутатов хотят обустроить здесь детский сад. Хотя здание совсем не соответствует требованиям детского сада.

В прошлом году Кабинет министров решил передать имущество Ропажскому краю. Самоуправление в бюджете этого года выделило деньги на приспособление дома под дошкольное учебное заведение. Но особняк к приему детей 2 сентября не будет готов.

"Мы его ремонтируем, чтобы получить два заключения. Это инспекции здравоохранения и пожарные. Два заключения. С этими заключениями мы идем в IKVD, Министерство образования и получаем лицензию", - рассказал план депутат думы Петерис Салениекс, который одновременно является и руководителем Гаркалнского дошкольного учреждения Skudriņas. Он признает, что

частный дом, построенный на двоих, превратить в детский сад для 40 детей быстро нельзя - нужно приспособить водоснабжение и канализацию: "Там сантехника вся прорвана, потолки срезаны и идет ремонт".

Депутат думы Салениекс либо не хочет открыто называть расходы на перестройку, либо он понятия не имеет, сколько на это потребуется. Зарплата персонала должны составлять около 100 тыс. евро в год, считает депутат.

"В этом году уже были выделены 60 тысяч евро на приобретение элементарных вещей, с которыми можно было бы начать работать", - говорит он,

Несмотря на то, что в здании уже ведутся какие-то строительные работы, закупки по ним объявлено не было. Как пояснил Салениекс, работы небольшие и пока обошлось процедурой ценового опроса. Успели за пару тысяч евро купить трактор для покоса травы.

В самоуправлении решили не торопиться, и сейчас нацеливаются на открытие детского сада в Суниши на следующий год. Несколько жильцов ближайших домов, впрочем, не хотят этого детского сада. Они, например, выступают против роста числа автомобилей на узких улицах поселка. Против идеи этим летом в заявлении к думе подписались жители 17 соседних домов.

"Депутатам не сообщили никаких аргументов, целесообразно ли именно в этом месте создавать это дошкольное учебное заведение. Выгодно ли это финансово, такой оценки нет", - заключил депутат Ропажской краевой думы Гундар Янковс, который является одним из тех, кто не согласен с таким вложением муниципальных денег.

Не всем депутатам также предоставлена полноценная информация об очередях в детские сады, и нужен ли такой в Суниши. Особенно, учитывая, что в ближайшие годы планируется новый детский сад на 200 мест в Гаркалне.

По мнению Янкова, самым разумным было бы выставить роскошный особняк на торги. Однако самоуправление самостоятельно этого сделать не может. Как ответили De Facto в Министерстве умной администрации и регионального развития, закон предусматривает, что если конфискованное имущество не нужно для муниципальных функций, то оно должно быть возвращено государству. А из слов депутата думы Салениекса можно сделать вывод, что дума от такой собственности просто не хочет отказываться.

Согласно данным Службы госдоходов, за последние четыре года в Латвии в рамках уголовных процессов в качестве полученного преступным путем имущества было конфисковано 43 объекта недвижимости. Из них 15 на основании просьб самоуправлений в настоящее время переданы самоуправлениям для обеспечения их функций.

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