Россия готовит изменения в ядерную доктрину

Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи с войной в Украине. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, интервью с которым опубликовано агентством в воскресенье, 1 сентября, "Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО (так в России называют войну в Украине. - Ред.)", - сказал замминистра.