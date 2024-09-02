Норвежская принцесса вышла замуж за американского шамана

Марта Луиза - старший ребенок короля Норвегии Харальда. 52-летняя принцесса и 49-летний Дурек обменялись обручальными кольцами в живописном городке Гейренгер, популярном туристическом месте.

После торжеств, начавшихся в четверг, сама свадебная церемония прошла в большом белом шатре, раскинувшемся на пышной лужайке. Гости сообщили средствам массовой информации, что на мероприятии выступили артисты из Норвегии и США, а также госпел-хор и саамский певец.

87-летний король Харальд, здоровье которого в последние годы было достаточно хрупким, приехал на свадьбу дочери вместе с королевой Соней и еще одним представителем норвежского королевского дома.

Наследная принцесса Виктория и ее муж принц Даниэль вместе с братом принцессы принцем Карлом Филиппом и его женой принцессой Софией представляли королевский дом Швеции. Больше членов европейских королевских семей не было.

Марта Луиза является четвертой в очереди на престол Норвегии, однако ранее она заявляла, что больше не будет официально представлять королевский дом.

Принцесса, сохранившая свой титул, ранее заявляла, что может разговаривать с ангелами, а ее муж Верретт утверждает, что общается со множеством духов и владеет медальоном, который помогает отражать заклинания и лечить недуги.

Они обручились в 2022 году. После свадьбы Верретт не получит королевского титула. Пара обязалась не использовать связь с королевским домом в коммерческих целях.

У Марты Луизы трое детей от предыдущего брака с писателем и драматургом Ари Беном, с которым она развелась в 2017 году после 14 лет брака.

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