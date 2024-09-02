В Латвии не хватает сотен учителей. Что делать - непонятно

Между тем нет никаких уверенных обещаний относительно того, что в ближайшем будущем ситуация улучшится. В вузах же с надеждой смотрят на последние тенденции: удалось набрать больше учащихся по программе Mācītspēks, которая предназначена для тех, кто выбирает профессию учителя с образованием, отличным от педагогического.

Однако в аналогичной программе по привлечению специалистов в области естественных наук и математики результаты не очень хорошие, сообщает De Facto. Школы конкурируют за новых учителей, потому что их не хватает.

Например, в общеобразовательных дневных школах примерно из 20 000 учителей более половины - старше 50 лет, а в группе 7-9-х классов - до 60%. По данным Государственной информационной системы образования, около 1600 учителей уже находятся на пенсии - около 10%.

Если бы все вышли на пенсию, потребовались бы годы, чтобы заменить их. Например, в прошлом году в общеобразовательных школах приступили к работе 200 новых учителей, годом ранее - 261 педагог.

Министр образования Анда Чакша признает, что баланс нехороший, но не безнадежный. "Учитывая то, что мы делаем, повышение зарплат учителей, систему поддержки, бюджетные места, можно считать, что ситуация становится немного-немного лучше", - сказала министр.

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