Госполиция: по запросу Латвии Telegram удалил несколько каналов

Комментируя сотрудничество с Telegram, в полиции заявили, что платформа тяжело идет на контакт с правоохранительными органами не только Латвии, но и других европейских стран.

В Латвии преступники часто целенаправленно выбирают приложение Telegram для планирования и организации преступной деятельности, а также для продажи запрещенных веществ и услуг, сообщили в полиции.

Как сообщалось, в конце августа в парижском аэропорту Ле-Бурже был задержан основатель и руководитель Telegram Павел Дуров. Позже Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро.

Дурову предъявлено обвинение в сговоре с целью эксплуатации онлайн-платформы, позволяющей совершать незаконные сделки в составе организованной группы.

Ему предъявлены обвинения в отказе предоставить запрашиваемую властями информацию, участии в распространении хакерского программного обеспечения, распространении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы, распространении наркотиков и участии в мошенничестве в составе организованной группы, а также в отмывании денег.

Дурова также обвиняют в оказании криптографических услуг с целью обеспечения конфиденциальности без обязательного декларирования, а также в незаконном предоставлении и импорте криптографических средств.

В случае признания виновным Дурову грозит десять лет лишения свободы.

В прокуратуре Парижа указали, что Telegram фактически не отвечает на запросы суда, на что также указывали представители других стран Евросоюза, например Бельгии.

Прокуратура начала предварительное расследование по делу Дурова в феврале 2024 года, а судебный процесс возбужден 8 июля.

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