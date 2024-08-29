Rus.Postimees связался с человеком, который вместе с Павлом Дуровым сначала сделал соцсеть "ВКонтакте", а потом мессенджер Telegram. Наш собеседник подробно прокомментировал происходящее с миллиардером во Франции и рассказал о том, кто вообще такой Павел Дуров.

Павла Дурова пока формально ни в чем не обвиняют, но французские власти с владельцем Telegram работают в рамках расследования сразу двенадцати уголовных преступлений. Rus.Postimees вышел на связь с бывшим техдиректором "ВКонтакте" и экс-директором особых направлений Telegram Антоном Розенбергом. Дуров и Розенберг в прошлом тесно работали вместе. В большом интервью программист озвучил неизвестные ранее факты о хозяине одного из самых популярных мессенджеров мира.