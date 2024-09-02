Этот август в Латвии оказался теплее нормы

При этом август этого года оказался самым прохладным в Латвии с 2021 года, когда среднемесячная температура составила всего +16 градусов.

Самая низкая температура составила +6,3 градуса 27 августа в Мерсрагсе, а самая высокая 25 августа была зафиксирована на Елгавской станции наблюдений и составила +32 градуса. К концу месяца было побито 25 рекордов жары.

Среднее количество осадков в прошлом месяце в Латвии составило 58,6 миллиметра, или 76% от нормы, что является самым маленьким количеством осадков в августе с 2020 года.

Больше всего дождей выпало в Зосени, где сумма осадков за месяц составила 105,5 миллиметра, а наименьшее количество осадков - 23 миллиметра - зарегистрировано в Руцаве. Показатель засухи и влажности на большинстве станций наблюдения в августе был в пределах нормы, в Руцаве было очень сухо, а в Гулбене и Зосени - очень сыро.

Средняя относительная влажность воздуха составила 79%: от 73% в Риге до 83% в Алуксне. Самые сильные порывы ветра - 19,6 метра в секунду - наблюдались 25 августа в Звейниекциемсе.

Продолжительность солнечной погоды была выше нормы, в части Курземе она достигла 140% от среднего показателя за 2001-2020 годы.

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