С другой стороны, одиозный пропагандист Владимир Соловьев заявил, что этим арестом Запад демонстрирует свои "истинные ценности" - цензуру и ограничение свободы слова в СМИ. Подобные заявления как минимум смешны, поскольку всего несколько лет назад российские власти потребовали от Дурова ключи шифрования и попытались заставить его сотрудничать с ФСБ. После отказа Дурова сотрудничать Telegram блокировался в России несколько лет.

В утренних новостях в понедельник кремлевские пропагандисты заявили, что Дурова задержали потому, что он не хотел сотрудничать с французскими спецслужбами. И только потому, что он не сотрудничал, ему предъявлены обвинения во всевозможных преступлениях.

Кремлевское телевидение процитировало то, что написал одиозный пророссийский болгарский журналист Петр Волгин: "Каждый, кто осмелится воспротивиться в какой-либо форме требованиям мировых хозяев, будет наказан. Павел Дуров был арестован не потому, что "нарушал закон", а потому, что отказался сотрудничать с сильными мира сего, - указал он в соцсетях. - Сейчас уже не будет преувеличением сказать, что самое страшное преступление, которое мы можем совершить, заключается в желании свободы слова и информации".

Паника на провоенных канала

Можно сказать, что арест Дурова упоминался лишь вскользь в пропагандистских передачах Кремля и использовался как очередное обвинение Запада в нарушениях прав человека и демократии. Никакой дискуссии на эту тему не было.