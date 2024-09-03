Одним из самых громких событий прошедшей недели стала новость о том, что 25 августа в аэропорту Ле-Бурже в Париже был арестован основатель и руководитель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Видео ⟩ За занавесом: задержание Дурова, или "Арест начальника армейской связи"
Дурову во Франции могут быть предъявлены обвинения в том, что он как основатель и руководитель Telegram не делал ничего, чтобы предотвратить использование платформы для совершения таких преступлений, как терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество, отмывание денег, продажа краденого и сексуальная эксплуатация детей. "У Telegram 900 миллионов пользователей, и платформа широко используется в России, в том числе чрезвычайно популярна среди российских военных.
Дуров как жертва
В отличие от западных СМИ и российских военных блогеров, официальные кремлевские пропагандистские СМИ уделили задержанию Дурова на удивление мало внимания.
В воскресном вечернем обзоре новостей за неделю ведущий Евгений Попов упомянул об этой новости с небольшим комментарием о том, что "настоящие причины задержания вряд ли можно объяснить мифическими связями Дурова с преступностью. Европа пропустила технологическую революцию и теперь охотится за теми, кто находится на вершине прогресса". Попов также заявил, что у французских властей были свои причины для громкого ареста Дурова: Олимпиада закончилась, а значит, у президента Франции Эммануэля Макрона закончились позитивные новости во внутренней политике и нужны новые информационные взрывы.
С другой стороны, одиозный пропагандист Владимир Соловьев заявил, что этим арестом Запад демонстрирует свои "истинные ценности" - цензуру и ограничение свободы слова в СМИ. Подобные заявления как минимум смешны, поскольку всего несколько лет назад российские власти потребовали от Дурова ключи шифрования и попытались заставить его сотрудничать с ФСБ. После отказа Дурова сотрудничать Telegram блокировался в России несколько лет.
В утренних новостях в понедельник кремлевские пропагандисты заявили, что Дурова задержали потому, что он не хотел сотрудничать с французскими спецслужбами. И только потому, что он не сотрудничал, ему предъявлены обвинения во всевозможных преступлениях.
Кремлевское телевидение процитировало то, что написал одиозный пророссийский болгарский журналист Петр Волгин: "Каждый, кто осмелится воспротивиться в какой-либо форме требованиям мировых хозяев, будет наказан. Павел Дуров был арестован не потому, что "нарушал закон", а потому, что отказался сотрудничать с сильными мира сего, - указал он в соцсетях. - Сейчас уже не будет преувеличением сказать, что самое страшное преступление, которое мы можем совершить, заключается в желании свободы слова и информации".
Паника на провоенных канала
Можно сказать, что арест Дурова упоминался лишь вскользь в пропагандистских передачах Кремля и использовался как очередное обвинение Запада в нарушениях прав человека и демократии. Никакой дискуссии на эту тему не было.
Можно выдвинуть две основные версии сдержанности пропагандистов. Во-первых, Кремль не раз предъявлял претензии Telegram, а также ограничивал его деятельность. Поэтому было бы странно запускать публичную кампанию в защиту Дурова, достаточно упрекнуть Запад. Вторая версия - российские военные очень активно используют Telegram для координации своих боевых действий, но говорить об этом публично нет желания.
Можно также отметить, что Telegram не слишком близок сердцу Кремля еще и потому, что в этом приложении провоенные блогеры без цензуры резко критикуют ошибки высшего командования российской армии, в том числе указывают на коррупцию в армии.
Напомним, что 21 августа в России произошли масштабные сбои в работе Telegram, WhatsApp, "ВКонтакте", Steam, Discord и многих других мессенджеров. Роскомнадзор заявил, что это была DDoS-атака. Однако, по данным российских независимых СМИ, эксперты полагают, что это была попытка российских властей заблокировать Telegram.
Тем временем газета Le Monde вышла с заголовком, в котором говорится, что в провоенных российских Telegram-каналах после ареста Дурова нарастает паника. И российские военные, и гражданские лица являются очень активными пользователями платформы и опасаются, что теперь она может быть под угрозой.
"Российские военные каналы оперативно отреагировали на арест Павла Дурова. В мессенджере стало быстро распространяться фото ракеты с надписью "За Дурова". Предполагаемый адресат символического заряда - Запад. Один за другим бросились на защиту основателя Telegram провоенные каналы, созданные настоящими и фейковыми "военными экспертами" и "военными корреспондентами", призывая к освобождению Дурова и продавая футболки с надписью #FreeDurov, пишет Le Monde.
Газета также отмечает, что Telegram стал мощным новостным каналом, используемым российскими военными, в том числе на поле боя. В прошлом году глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин использовал Telegram в качестве основного канала для критики высшего командования и призыва к общественной поддержке.
"Telegram стал частью повседневной жизни россиян, в том числе военных, которые ищут информацию за пределами официальных репортажей кремлевского телевидения. В последние сутки в российский Генштаб поступили инструкции с требованием прекратить использование приложения. В то же время пропагандист Маргарита Симоньян призвала пользователей удалить все свои конфиденциальные сообщения. Если в результате ареста Дурова военным запретят пользоваться Telegram, как они смогут продолжать обмениваться сообщениями?" - задается вопросом Le Monde.
С другой стороны, российское оппозиционное издание "Новая газета" сообщает, что недавно Госдума приняла закон, запрещающий использование смартфонов на войне. Основным средством связи российской армии на протяжении двух с половиной лет был Telegram. Военные не только читали новости, но и обменивались информацией. После ареста Дурова один из Z-каналов написал, что это выглядит как "арест начальника армейской связи".
Иностранный корреспондент Wall Street Journal Ярослав Трофимов пишет в социальной сети Х: "Паника среди российских военных аналитиков и блогеров: Telegram, оказывается, был важным средством связи в российских Вооруженных силах".
Боты орудуют
Стоит отметить, что прокремлевские боты распространяют комментарии о "диктатуре" и "цензуре" в Европе, пишет интернет-издание "Вёрстка" со ссылкой на базу данных проекта "Ботнадзор".
Боты оставили более 1000 комментариев под новостью о Дурове в соцсети "ВКонтакте".
Основной нарратив таков, что в Европе подавляется свобода выражения мнений, и, в отличие от России, царят "диктатура" и "цензура". Бот также пишет о "ложных ценностях" и "двойных стандартах", пытаясь убедить россиян, что им не следует уезжать из России на Запад.
"В России людей не сажают просто так", "Франция лишь доказала, что демократии нет", "У нас нет цензуры против либералов, никаких ограничений на социальные сети не наложено", - пишут боты. Этот же нарратив распространяют и пропагандистские СМИ, тиражирующие вымыслы о том, что Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
Идея о том, что "в России людей просто так не сажают", звучит особенно пафосно после новости о том, что в России арестован человек с плакатом в связи с арестом Дурова, на котором было написано "Франция не идет по стопам путинской России".
Примечательно, что освобождения Дурова требовал зампред нижней палаты Госдумы РФ Владислав Даванков, который заявил, что "арест может быть попыткой получить доступ к информации, которой владеет Telegram, и это нельзя допустить".
По данным Financial Times, Telegram уже давно находится в поле зрения правоохранительных органов по всему миру, поскольку его используют террористические организации, торговцы наркотиками, торговцы оружием и крайне правые экстремистские группировки для общения, вербовки и организации преступлений. "Исследователи уже предупредили, что платформа стала пристанищем для преступников и хакеров, которые открыто и без последствий предлагают незаконные услуги", - подчеркивает издание.
Христо Грозев, ведущий журналист центра журналистских расследований Bellingcat, пишет, что Главное разведывательное управление России (ГРУ) напрямую использовало Telegram для вербовки внештатных агентов, в том числе для совершения террористических актов в Европе.
Подводя итог, надо сказать, что арест Дурова крайне выгоден Кремлю, поскольку может поставить крест на деятельности Telegram. Как уже говорилось, Кремль не раз пытался это сделать. Причиной тому стала выраженная критика высшего командования российской армии и его ошибок со стороны провоенных блогеров. В то же время арест Дурова - отличная возможность для пропагандистов "разоблачить" Запад, особенно Францию, как "недемократические" страны.
В то же время потеря Telegram может оказаться крайне болезненной для военных. Если это правда, что в ряде российских СМИ упоминалось о том, что военные действия координировались через платформу, то время покажет, какими будут последствия.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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