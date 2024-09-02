В Валмиере ко Дню знаний надругались над книгами. Соцсети негодуют

"И действительно, всем радости, терпения и прежде всего удачи в новом учебном году, как желает нам рекламный плакат в окружении книг, проткнутых металлическим стержнем, в торговом центре Valleta в Валмиере". Об этом в воскресенье, 1 сентября, написала на своей странице в социальной сети Facebook актриса Валмиерского театра Иева Пуке.