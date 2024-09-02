Дизайнеры валмиерского торгового центра Valleta к 1 сентября украсили его декором, использовав в оформлении пробитые насквозь книги, чем вызвали гнев пользователей соцсетей.
В Валмиере ко Дню знаний надругались над книгами. Соцсети негодуют
Дизайнеры валмиерского торгового центра Valleta к 1 сентября украсили его декором, использовав в оформлении пробитые насквозь книги, чем вызвали гнев пользователей соцсетей.
"И действительно, всем радости, терпения и прежде всего удачи в новом учебном году, как желает нам рекламный плакат в окружении книг, проткнутых металлическим стержнем, в торговом центре Valleta в Валмиере". Об этом в воскресенье, 1 сентября, написала на своей странице в социальной сети Facebook актриса Валмиерского театра Иева Пуке.
Публикация собрала обширный круг комментаторов, выразивших возмущение и недоумение по поводу художественного вкуса представителей магазина. Возможно, именно поэтому скандальный декор быстро изменили и, как пишут, книги убрали.
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