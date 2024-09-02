В России продолжаются задержания высокопоставленных военных

Генерал-майор Валерий Муминджанов, работавший в департаменте ресурсов Министерства обороны РФ, помогал организовывать госзаказы частным компаниям, поставлявшим армейское обмундирование. За помощь в заключении контрактов он получил от компаний взятки на сумму более 20 миллионов рублей (около 200 тысяч евро), сообщает Следственный комитет России.

В ходе расследования было установлено, что Муминджанов и члены его семьи владеют большим количеством недвижимости в Москве и Воронеже на сумму более 120 миллионов рублей, сообщили в комитете, отметив, что законность этих объектов была проверена.

В случае признания Муминджанова виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.

С апреля в России были задержаны по меньшей мере десять офицеров, что может рассматриваться как чистка коррумпированного руководства вооруженных сил.

В мае российский диктатор Владимир Путин снял с поста министра обороны Сергея Шойгу, которого сменил Андрей Белоусов, экономист по образованию.

Министерство обороны регулярно сотрясают коррупционные скандалы, которые стали предметом повышенного внимания после вторжения России в Украину.

На прошлой неделе бывший заместитель министра обороны Павел Попов был задержан по обвинению в мошенничестве в связи со строительством подмосковного парка развлечений на армейскую тематику.

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