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Программу по продвижению ржаного хлеба среди детей за 300 тысяч евро все же решили отложить

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Фото: Evija Trifanova/LETA

Получившая ранее негативные оценки общественности программа снабжения ржаным хлебом воспитанников учебных заведений в этом году все-таки не будет реализована, и Министерство земледелия еще взвесит перспективы ее реализации в 2025 году, рассказали агентству LETA представители министерства.

Представители Службы поддержки села отмечают, что ведомство получило одну заявку на участие в программе, которую подавший ее коммерсант по собственной инициативе отозвал в конце августа, назвав в качестве причины неоднозначное и негативное отношение части общества к реализации программы в нынешних условиях. Заявки на программу могли подавать общества или учреждения.

Плановой целью программы было ознакомить дошкольников и учеников 1-9 классов с ржаным хлебом как традиционным, важным и характерным для региона продуктом и его значением в питании.

Как сообщалось, проект, на который правительство выделило 300 тысяч евро, вызвал неоднозначное отношение общества - многие усомнились в целесообразности трат.

Представители Минземледелия ранее отмечали, что программа создана для того, чтобы научить детей употреблять в пищу ржаной хлеб, а также выяснить уровень популярности ржаного хлеба среди молодежи.

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