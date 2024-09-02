Получившая ранее негативные оценки общественности программа снабжения ржаным хлебом воспитанников учебных заведений в этом году все-таки не будет реализована, и Министерство земледелия еще взвесит перспективы ее реализации в 2025 году, рассказали агентству LETA представители министерства.
Программу по продвижению ржаного хлеба среди детей за 300 тысяч евро все же решили отложить
Представители Службы поддержки села отмечают, что ведомство получило одну заявку на участие в программе, которую подавший ее коммерсант по собственной инициативе отозвал в конце августа, назвав в качестве причины неоднозначное и негативное отношение части общества к реализации программы в нынешних условиях. Заявки на программу могли подавать общества или учреждения.
Плановой целью программы было ознакомить дошкольников и учеников 1-9 классов с ржаным хлебом как традиционным, важным и характерным для региона продуктом и его значением в питании.
Как сообщалось, проект, на который правительство выделило 300 тысяч евро, вызвал неоднозначное отношение общества - многие усомнились в целесообразности трат.
Представители Минземледелия ранее отмечали, что программа создана для того, чтобы научить детей употреблять в пищу ржаной хлеб, а также выяснить уровень популярности ржаного хлеба среди молодежи.
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