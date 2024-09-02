Известно, что у диктатора есть две взрослые дочери, у которых тоже есть дети. Также ходят слухи, что у него есть дети от спортсменки Алины Кабаевой и еще одна внебрачная дочь.

Путин тщательно скрывает информацию о своих родственниках.

"Когда люди общаются между собой в решении конкретных задач, которые жизнь перед ними ставит, возникает потребность в изучении языка друг друга. И в Китае, кстати, тоже растет интерес к русскому языку. Члены мои семьи, маленькие, тоже говорят на китайском языке. Говорят свободно", - отметил диктатор, говоря о росте интереса к китайскому языку в России.

🇷🇺🇨🇳 “My family members, the small ones, speak fluently Chinese.”



— Putin says China and Russia show interest in learning each other languages. pic.twitter.com/owD6SsGND8 — Lord Bebo (@MyLordBebo) September 2, 2024

СМИ называли Кабаеву любовницей Путина и матерью его детей, но официально эта информация не подтверждена. Швейцарское издание Sonntags Zeitung сообщило, что Кабаева родила Путину двух сыновей - в 2015 и 2019 годах.

Российское независимое издание "Проект" писало, что Путин и Кабаева жили в резиденции на Валдае, вокруг которой был построен специальный поселок.

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