Аналитики США нашли размещение ракеты "Буревестник"

Однозначного мнения нет

Более осторожен Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых. Он отмечает, что не может дать однозначную оценку, поскольку Россия обычно не размещает ракетные пусковые установки рядом с хранилищем ядерных боеголовок.

По мнению Эвелета и Люиса, размещение "Буревестника" под Вологдой позволит российским военным хранить ракеты с ядерными боеголовками в бункерах рядом, что сделает их доступными для быстрого запуска.

В РФ провели не менее 13 испытаний "Буревестника"

О разработке крылатой ракеты "Буревестник" Путин рассказал в 2018 году во время послания Федеральному собранию. Он говорил, что это "малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной" дальностью действия и "непредсказуемой траекторией полета".

Американский аналитический центр Nuclear Threat Initiative со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний "Буревестника", но только два из них оказались "частично успешными". В августе 2019 года на полигоне под Северодвинском произошел взрыв, во время которого погибли семь сотрудников "Росатома" и Минобороны. Аналитики не исключили, что там взорвалась именно ракета "Буревестник" во время неудачных испытаний.

В октябре 2023 года Путин заявил, что в России проведено последнее успешное испытание "Буревестника" с ядерной силовой установкой. Тогда же журналисты The New York Times, изучившие спутниковые снимки, пришли к выводу, что испытания могли пройти на архипелаге Новая Земля.

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