Полеты авиации и передвижение техники: в Латвии начинаются крупные военные учения

В рамках учений Namejs-2024 в сентябре НВС планирует провести трехдневные мобилизационные учения для ограниченного числа военнослужащих, в ходе которых будет проверена работа мобилизационных механизмов с целью их дальнейшего совершенствования. Учения пройдут на территории 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Во время учений в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной НВС продолжат принимать меры по укреплению приграничной полосы. Планируется начать размещение приобретенных средств контрмобильности, в первую очередь для блокировки дорог, а также для укрепления инфраструктуры пограничных контрольных пунктов и отделов погранохраны фортификациями.

Как отмечает Минобороны, в ответ на новые вызовы безопасности система обороны государства должна быть всеобъемлющей и основываться на готовности всего общества и государственных структур к преодолению кризиса. Система всеобъемлющей государственной обороны включает в себя не только государственные органы, но и представителей частного сектора, предприятия, неправительственные организации, население и др.

Целью системы всеобъемлющей государственной обороны является планирование, координация и партнерство в реализации важнейших функций между государственными органами, частным сектором, неправительственными организациями и населением. Практическая задача системы - определить для каждого государственного органа конкретные задачи и роль в обороне страны.

Учения Namejs проводятся в Латвии с 2014 года. Регулярное проведение военных учений играет важную роль в поддержании и укреплении боевого потенциала НВС, обеспечении быстрого реагирования на потенциальные угрозы и безопасности Латвии.

Во время учений будет работать информационный телефон 28 637 064.

Заметивших подозрительные действия жителей НВС призывает связываться со Службой государственной безопасности по круглосуточному телефону 67 208 964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv.

О подозрительных действиях вблизи границы жителей призывают сообщать в координационный центр Государственной пограничной охраны по круглосуточным телефонам 67 075 616 и 67 075 718.

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