Путина встретили в Монголии красной ковровой дорожкой. Украина возмутилась, что его не арестовали по ордеру МУС

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков снова заявил, что в Москве не опасаются ареста Путина в Монголии по ордеру МУС. «С Монголией нет такой проблемы», — цитирует Пескова по этому поводу агентство ТАСС.

Что говорил по этому поводу МУС

В конце прошлой недели пресс-секретарь МУС доктор Фади Эль-Абдалла в разговоре с Би-би-си сказал, что страны-члены суда «несут обязанность сотрудничать в соответствии с Главой IX Римского статута».

Акция в поддержку Украины в Улан-Баторе Фото: Reuters

В этом соглашении есть оговорка, что государства-члены могут быть освобождены от своих обязательств, если их исполнение вынудит их «нарушить ранее существовавшее договорное обязательство» по отношению к другому государству или нарушить дипломатическую неприкосновенность представителей или собственности третьей страны.

Пресс-секретарь МУС уточнил, что случаи «отказа от сотрудничества» со стороны подписавших договор государств будут подробно изучаться, после чего Ассамблея в составе всех стран-участниц может «принять [против нарушителей] любые меры, которые сочтет необходимыми».

МУС не имеет собственных силовых органов. Подозреваемых арестовывают его страны-члены на своей территории, для чего необходима соответствующая воля властей этих государств.

В 2023 году Путин не поехал в ЮАР (эта страна также ратифицировала Римский статут), куда его приглашали на саммит БРИКС. Как сообщалось, об этом его специально попросил президент Южной Африки.