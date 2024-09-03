За красивым и эффектным фасадом, который также был утеплен, скрывается неотремонтированный, сырой и сильно увлажненный подвал, где плесень начала свое победное шествие.

И Аусма, и ее сосед Марис, и другие владельцы квартир доверили управляющей компании - муниципальному предприятию Ропажского края Vilkme - реализовать проект стоимостью в несколько сотен тысяч евро.

Жители также обратили внимание на некоторые недочеты после строительства - пятна на фасаде, осевший фундамент и т. д. По мнению жителей, это должно быть исправлено строительной компанией через управляющего домом.

"Проект реализован при поддержке Altum, а, как известно, Altum очень тщательно оценивает все документы во избежание нарушений. Реконструкция дома была выполнена по проекту, который включал утепление фасада, замену окон и дверей общих помещений, замену окон в некоторых квартирах с системой внутриквартирной вентиляции и молниезащиту. Проект не предусматривал отдельной вентиляции, например, установки вентиляторов с рекуперацией тепла. Владельцы квартир имеют право ознакомиться с проектной документацией и могут сделать это в офисе SIA Vilkme", - прокомментировали ситуацию в управляющей компании.

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