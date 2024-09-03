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Видео В Лиепае автомобиль сбил женщину и чуть не въехал в магазин

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Авария в Лиепае
Авария в Лиепае Фото: Ekrānuzņēmums no video

В минувшие выходные в Лиепае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадала женщина, сообщает портал liepajniekiem.lv.

В суббота, 31 августа, около 19:00 в Лиепае на улице Ганибу автомобиль Volkswagen Golf чуть не въехал на лестницу магазина Elvi.

Перед перекрестком с улицей Эдуарда Вейденбаума мужчина по неизвестным причинам выехал с дороги на тротуар, где находилась женщина. Затем автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и почти въехал в лестницу здания, сообщила порталу liepajnieki.lv пресс-секретарь Госполиции Мадара Шершнева.

В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. Пострадавшая получила серьезные травмы и сейчас борется за  жизнь, сообщили порталу ее родственники.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, точные причины случившегося выясняются.

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