Россияне выпустили по городу две баллистические ракеты. Одна из них частично разрушила одно из зданий Института связи, а вторая попала в соседнюю больницу.

Министерство обороны Украины отметило, что между объявлением воздушной тревоги и взрывами ракет был такой короткий промежуток времени, что люди не успели попасть в бомбоубежища.

russia launched two ballistic missiles city of Poltava, Ukraine, killing at least 41 and injuring 180 people. pic.twitter.com/Goxkwk4ljw — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 3, 2024

Под завалами разрушенного здания Института связи находится много людей. На данный момент спасателям удалось найти под завалами 11 выживших.

Спасательные работы продолжаются.

Между тем, обращаясь к западным союзникам, Зеленский в очередной раз отметил, что Украине для сдерживания российского террора необходимы зенитные системы и соответствующие ракеты, которые до сих пор без применения лежат на западных складах.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Киеву наконец необходимо разрешение на использование западного оружия для ударов высокой дальности по территории России, откуда российские террористы выпускают ракеты на Украину.

Все это "необходимо сейчас, а не когда-то позже", подчеркнул Зеленский.

"Каждый день промедления, к сожалению, это гибель людей", - сказал он.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!