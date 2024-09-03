Ряды Новой консервативной партии (НКП) покинула поэтесса Лиана Ланга, подтвердил агентству LETA председатель правления НКП Гатис Эглитис.
Лиана Ланга покинула Новую консервативную партию
Эглитис допустил, что Ланга приняла решение выйти из партии в связи с "не такими хорошими результатами" на выборах в Европарламент (ЕП), прогнозируя, что она видит будущее в других политических силах, с которыми потенциально можно было бы сотрудничать.
Ранее ряды НКП покинул и бывший министр сообщения Талис Линкайтс, который вместе с Лангой был лидером партии на выборах в ЕП.
Линкайтс на выборах в ЕП был первым номером списка, а Ланга - вторым. Линкайтс после ухода из партии заявил, что теперь "пора заняться профессиональными вызовами".
Новая консервативная партия стартовала на выборах в ЕП безуспешно и заручилась поддержкой 1,5% избирателей.
До этого НКП не была переизбрана в 14-й Сейм, после чего последовал выход из нее части видных членов партии.
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