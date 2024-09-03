Лиана Ланга покинула Новую консервативную партию

Эглитис допустил, что Ланга приняла решение выйти из партии в связи с "не такими хорошими результатами" на выборах в Европарламент (ЕП), прогнозируя, что она видит будущее в других политических силах, с которыми потенциально можно было бы сотрудничать.

Ранее ряды НКП покинул и бывший министр сообщения Талис Линкайтс, который вместе с Лангой был лидером партии на выборах в ЕП.

Линкайтс на выборах в ЕП был первым номером списка, а Ланга - вторым. Линкайтс после ухода из партии заявил, что теперь "пора заняться профессиональными вызовами".

Новая консервативная партия стартовала на выборах в ЕП безуспешно и заручилась поддержкой 1,5% избирателей.

До этого НКП не была переизбрана в 14-й Сейм, после чего последовал выход из нее части видных членов партии.

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