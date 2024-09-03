Власти Монголии объяснили отказ арестовать Путина экономическими соображениями. По словам представителя правительства в Улан-Баторе, которые приводит издание Politico, 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии Монголия импортирует из соседних стран.

"Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа. Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях", - заявил Politico чиновник.

У МУС нет каких-либо механизмов принуждения к исполнению своих решений для стран-членов. Монголия не понесет за отказ арестовать Путина никаких последствий, сообщает портал "Медуза".

Ассамблея государств-участников МУС может осудить решение Монголии не соблюдать свои обязательства. Однако никаких серьезных последствий, таких как санкции, для страны-нарушителя не предусмотрено, заявил эксперт по международному праву, исследователь Кельнского университета Глеб Богуш.

Напомним, что в преддверии визита Путина в Монголию Европейский союз, Украина и международные правозащитные организации, такие как Amnesty International и Human Rights Watch, призывали страну арестовать российского диктатора.

Вскоре после прибытия Путина в Улан-Батор официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий осудил решение монгольских властей не арестовывать президента России по ордеру МУС.

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