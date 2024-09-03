Видео "Обещаниями кормят отлично!" Жители одного из рижских социальных домов годами живут в плохих условиях

"У меня начало течь по оконным проемам все, а потом постепенно пошла вода уже к кухонной люстре. Знаете, я испугалась не на шутку, потому что там провода и все", - рассказывает Вия.

Женщина пробежала весь верхний этаж в поисках того, кого еще постигла такая беда. Оказалось, что затоплено 13 квартир.

В социальном доме кров вынуждены были искать люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе пожилые люди и люди с инвалидностью.

Обслуживающий здание Rīgas nami и самоуправление уже семь лет обещают провести ремонт.

Отклеившиеся обои, поврежденный потолок и влага - в таких условиях вынуждены жить жильцы здания, которые обнаружили, что из-за плохих условий некоторые пожилые жительницы умерли.

Rīgas nami в одном из последних ответов пообещало начать ремонтные работы в июле, но реальной деятельности не последовало. По словам представителя муниципального предприятия, для ремонтных работ нужны альпинисты, которых из-за высокой загрузки не удалось привлечь.

Видео: Сюжет Bez Tabu

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