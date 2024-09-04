В соцсети X (бывший Twitter) женщина попросила совета в необычной ситуации: ее оштрафовали, хотя в тот день машины у нее не было. TVNET выяснял ситуацию.

Женщина пишет в соцсети Х: "Что делать со штрафом за превышение скорости, который пришел на мою машину, но в тот день она была в автосервисе?".

Сразу становится понятно, что такой вопрос может возникнуть у автовладельца, разрешившего управлять своим транспортным средством другому лицу, которое и нарушило в данном случае разрешенную скорость движения.