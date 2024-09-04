Известно, что среди погибших трое детей, еще пятеро детей получили ранения. Также сообщалось, что погибла целая семья: мужчина, его жена и 14-летняя дочь.

Пострадало около 50 многоквартирных и частных домов. Среди развалин работают спасатели.

Львові з-під завалів витягли

людину. Попередньо, вона жива,

передає кореспондентка Радіо

Свобода.

À Lviv, une personne a été extraite des décombres. Auparavant, elle était en vie, rapporte le correspondant de Radio Svoboda.🥲 pic.twitter.com/L654oxttvO — filou (@JoelTarnawski) September 4, 2024

По словам очевидцев, около 05:40 по местному времени над Львовом пролетели несколько ракет, после чего были слышны очень громкие взрывы и поднялось зарево. Перед этим глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий сообщал об угрозе удара гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Городские власти тоже предупредили, что над городом зафиксирована ракета этого типа.

Мэр города Андрей Садовой писал, что из-за удара загорелись жилые дома в районе главного вокзала. Из-за обстрела в среду отменена работа двух школ.

Фото: Андрей Садовой/Telegram

Также известно, что Львов атаковали российские беспилотники.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Сумах и Киеве. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Воздушные силы ВСУ зафиксировали в Западной Украине несколько групп российских крылатых ракет, в частности, они двигались в направлении Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей.

Вооруженные силы Польши сообщили, что из-за очередной атаки на Украину в воздух были подняты польские военные самолеты.

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