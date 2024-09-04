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Перестановки в правительстве Украины: глава МИД Кулеба подал в отставку. Верховная рада не рассмотрела заявление (6)

Обновлено 4 сентября 2024, 15:24
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: AFP/SCANPIX

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 4 сентября, подал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в Facebook.

В среду, 4 сентября, Верховная рада Украины завершила заседание, не рассмотрев прошение об отставке министра иностранных дел Кулебы, сообщает Русская служба BBC.

Планируется рассмотреть заявление Дмитрия Кулебы завтра, 5 сентября. Отставку министра должна одобрить или не одобрить Верховная рада.

В среду, 4 сентября, были утверждены отставки министра юстиции Дениса Малюськи, вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина и министра окружающей среды и природных ресурсов Романа Стрельца, сообщает Русская служба BBC.

Для утверждения отставок министра реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук и главы Фонда государственного имущества Виталия Коваля не хватило голосов.

Ранее сообщалось, что несколько украинских министров подали в отставку. Их заявления будут рассмотрены на ближайшей парламентской сессии, сообщил ранее спикер.

Так, парламент получил прошения от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Также заявление об увольнении поступило от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

Во вторник вечером также было объявлено об отставке вице-премьеров Ольги Стефанишиной и Ирины Верещук. Верещук отвечает за вопросы беженцев, а Стефанишина - за европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Давид Арагамия, глава парламентской группы партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил, что ожидаются и другие изменения в правительстве. По его словам, более половины министерств получат новых руководителей. Окончательный список будет объявлен на заседании парламентской группы в среду.

Совет директоров национального оператора электросетей Украины "Укрэнерго" во вторник принял решение уволить генерального директора Владимира Кудрицкого, который занимал этот пост с 2020 года. В последнее время Кудрицкого обвиняют в неадекватных мерах по защите подстанций от российских беспилотников и ракетных атак.

После широкомасштабной атаки российских ракет и беспилотников на энергетическую инфраструктуру Украины в начале прошлой недели в стране начались многочасовые незапланированные отключения электроэнергии.

Правительство премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля работает с марта 2020 года.

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