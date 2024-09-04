Во вторник вечером также было объявлено об отставке вице-премьеров Ольги Стефанишиной и Ирины Верещук. Верещук отвечает за вопросы беженцев, а Стефанишина - за европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Давид Арагамия, глава парламентской группы партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил, что ожидаются и другие изменения в правительстве. По его словам, более половины министерств получат новых руководителей. Окончательный список будет объявлен на заседании парламентской группы в среду.

Совет директоров национального оператора электросетей Украины "Укрэнерго" во вторник принял решение уволить генерального директора Владимира Кудрицкого, который занимал этот пост с 2020 года. В последнее время Кудрицкого обвиняют в неадекватных мерах по защите подстанций от российских беспилотников и ракетных атак.

После широкомасштабной атаки российских ракет и беспилотников на энергетическую инфраструктуру Украины в начале прошлой недели в стране начались многочасовые незапланированные отключения электроэнергии.

Правительство премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля работает с марта 2020 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!