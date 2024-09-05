В четверг, 5 сентября, Сейм концептуально поддержал поправки в Закон о дорожном движении, которые предусматривают запрет на пребывание в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси.
Сейм поддержал запрет зарегистрированным в Беларуси автомобилям оставаться в Латвии
Законопроект предусматривает, что те транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси, которые в настоящее время находятся на территории Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября.
По истечении указанного срока транспортные средства из Беларуси смогут въезжать в Латвию только один раз для транзитного пересечения территории страны, предварительно подав заявку через систему электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения.
Министерство юстиции предлагает включить два исключения. Законопроект не коснется лиц с ограниченными возможностями передвижения, которые управляют собственным транспортным средством, зарегистрированным в Беларуси, и въезжают в гости к родственникам.
По рекомендации Министерства иностранных дел Латвии (МИД), в особых случаях, связанных с безопасностью, в Латвию можно будет въезжать на транспортных средствах, зарегистрированных в Беларуси. В этих случаях лицам придется обращаться в Службу финансовой разведки за разрешением на въезд на территорию Латвии.
Депутат Сейма Янис Витенбергс (Национальное объединение) на предыдущем заседании подчеркнул, что таких исключений нет в правилах для зарегистрированных в России транспортных средств, которым уже запрещено находиться в Латвии.
Парламентский секретарь МИД Даце Мелбарде ("Новое Единство") заявила, что белорусская диаспора сильно отличается от российской диаспоры, отметив, что представители белорусской оппозиции ранее призывали не поддерживать первоначальный вариант законопроекта.
"Поэтому мы готовы проявить гибкость, если политическая ситуация в Беларуси изменится", - заявил представитель МИД.
Планируется, что в случае несоблюдения нового правила Латвия сможет конфисковывать зарегистрированные в Беларуси транспортные средства в пользу Украины, поддерживая Киев в их борьбе за независимость своей страны.
Планируемые изменения в нормативных актах потребуют от владельцев транспортных средств с белорусскими регистрационными номерами, въехавших на территорию Латвии, в определенный срок перерегистрировать автомобили в Латвии, а также устанавливают ответственность за несоблюдение этой нормы.
Владельцы этих транспортных средств также не смогут уклониться от ответственности за несоблюдение правил дорожного движения, поясняют в Минюсте.
Похожий законопроект был внесен оппозиционным Национальным объединением, однако в конце июня и ответственная комиссия, и Сейм отклонили его, заявив, что Минюст уже готовит новые правила.
Как сообщалось, Служба государственных доходов (VID) с 16 июля запретила въезд в Европейский союз (ЕС) через через пункты пропуска на латвийско-белорусской и латвийско-российский границах, автомобилям, зарегистрированным в Беларуси.
Чтобы снизить риски обхода санкций, ЕС в значительной степени привел санкции, введенные против Беларуси, в соответствие с санкциями, введенными против России, подчеркнули в VID.
Предусмотрено, что импорт из Беларуси товаров, которые позволяют Беларуси диверсифицировать источники доходов, что дает ей возможность участвовать в российской агрессии против Украины, запрещен, если товары происходят из Беларуси или экспортируются из нее. Автомобили также включены в список.
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