Сейм поддержал запрет зарегистрированным в Беларуси автомобилям оставаться в Латвии

Парламентский секретарь МИД Даце Мелбарде ("Новое Единство") заявила, что белорусская диаспора сильно отличается от российской диаспоры, отметив, что представители белорусской оппозиции ранее призывали не поддерживать первоначальный вариант законопроекта.

"Поэтому мы готовы проявить гибкость, если политическая ситуация в Беларуси изменится", - заявил представитель МИД.

Планируется, что в случае несоблюдения нового правила Латвия сможет конфисковывать зарегистрированные в Беларуси транспортные средства в пользу Украины, поддерживая Киев в их борьбе за независимость своей страны.

Планируемые изменения в нормативных актах потребуют от владельцев транспортных средств с белорусскими регистрационными номерами, въехавших на территорию Латвии, в определенный срок перерегистрировать автомобили в Латвии, а также устанавливают ответственность за несоблюдение этой нормы.

Владельцы этих транспортных средств также не смогут уклониться от ответственности за несоблюдение правил дорожного движения, поясняют в Минюсте.

Похожий законопроект был внесен оппозиционным Национальным объединением, однако в конце июня и ответственная комиссия, и Сейм отклонили его, заявив, что Минюст уже готовит новые правила.

Как сообщалось, Служба государственных доходов (VID) с 16 июля запретила въезд в Европейский союз (ЕС) через через пункты пропуска на латвийско-белорусской и латвийско-российский границах, автомобилям, зарегистрированным в Беларуси.

Чтобы снизить риски обхода санкций, ЕС в значительной степени привел санкции, введенные против Беларуси, в соответствие с санкциями, введенными против России, подчеркнули в VID.

Предусмотрено, что импорт из Беларуси товаров, которые позволяют Беларуси диверсифицировать источники доходов, что дает ей возможность участвовать в российской агрессии против Украины, запрещен, если товары происходят из Беларуси или экспортируются из нее. Автомобили также включены в список.

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