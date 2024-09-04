Прокуратура: пока нет свидетельств, что поджог Музея оккупации заказали спецслужбы РФ

Галерея: Музей оккупации после поджога

В ходе последующего общения заказчик через Лукьяновича сообщил поджигателю, что поджечь нужно именно Музей оккупации, и через другое лицо передал деньги для совершения преступления.

Двое подсудимых приехали в Ригу и изготовили бутылку с зажигательной смесью. Около полуночи они отправились в Старую Ригу, где поджигатель разбил самодельным молотком оконное стекло первого этажа в здании Музея оккупации и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью, вызвав пожар на площади около 0,5 кв. м.

Своими действиями ответчики уничтожили и повредили имущество музея на сумму более 10 000 евро.

Все трое обвиняемых в настоящее время находятся в тюрьме. Посредник и исполнитель были задержаны через несколько дней после поджога, и им была назначена мера пресечения - содержание под стражей, а заказчик продолжает отбывать ранее назначенное наказание в виде лишения свободы.

Все обвиняемые ранее были судимы.

Посредник и исполнитель полностью признали свою вину в предъявленном им обвинении и сожалеют о содеянном, тогда как заказчик, находящийся в тюрьме, отказался комментировать свое отношение к обвинению.

Совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

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