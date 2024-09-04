Женщина, первоначально арестованная по уголовному делу о поджоге Музея оккупации Латвии, не была причастна к преступлению, а полученная на данный момент информация не свидетельствует о том, что поджог музея был осуществлен по заказу российских спецслужб, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Прокуратура: пока нет свидетельств, что поджог Музея оккупации заказали спецслужбы РФ
В ходе расследования было установлено, что женщина не была причастна к совершению уголовного преступления и не содействовала его совершению. Кроме того, не было получено никакой информации, указывающей на то, что данное лицо знало об общих преступных намерениях обвиняемого.
Учитывая то, что действия этой женщины не являются уголовным правонарушением, принято решение о прекращении уголовного дела в отношении этого лица, пояснили в прокуратуре.
Хотя в начале августа прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором три человека обвиняются в поджоге Музея оккупации организованной группой в начале этого года, прокуратура подтвердила сегодня агентству LETA, что на данный момент нет доказательств того, что поджог был осуществлен по поручению российских спецслужб.
Согласно обвинительному заключению, в начале 2024 года, отбывая наказание в Даугавгривской тюрьме, один из обвиняемых во время телефонного разговора уговорил своего знакомого Виталия Лукьяновича найти человека, который разобьет окно здания и бросит в него бутылку с зажигательной смесью за 4500 долларов.
Затем Лукьянович нашел Валентина Размерицу, который согласился совершить поджог за 2000 евро.
Галерея: Музей оккупации после поджога
В ходе последующего общения заказчик через Лукьяновича сообщил поджигателю, что поджечь нужно именно Музей оккупации, и через другое лицо передал деньги для совершения преступления.
Двое подсудимых приехали в Ригу и изготовили бутылку с зажигательной смесью. Около полуночи они отправились в Старую Ригу, где поджигатель разбил самодельным молотком оконное стекло первого этажа в здании Музея оккупации и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью, вызвав пожар на площади около 0,5 кв. м.
Своими действиями ответчики уничтожили и повредили имущество музея на сумму более 10 000 евро.
Все трое обвиняемых в настоящее время находятся в тюрьме. Посредник и исполнитель были задержаны через несколько дней после поджога, и им была назначена мера пресечения - содержание под стражей, а заказчик продолжает отбывать ранее назначенное наказание в виде лишения свободы.
Все обвиняемые ранее были судимы.
Посредник и исполнитель полностью признали свою вину в предъявленном им обвинении и сожалеют о содеянном, тогда как заказчик, находящийся в тюрьме, отказался комментировать свое отношение к обвинению.
Совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.
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