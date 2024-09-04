В четверг действует предупреждение о жаре: ожидается до +29 градусов

Небо будет преимущественно ясным, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +22...+25 градусов в восточных районах и на Курземском побережье Рижского залива и до +25...+29 градусов на остальной территории страны, где Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение о жаре.

В Риге ожидается ясный день, слабый восточный или северо-восточный ветер и максимальная температура +26...+27 градусов.

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