Как долго продлится лето? Отвечают синоптики

Всю эту и следующую неделю - по крайней мере до 14 сентября - температура воздуха не претерпит существенных изменений. Днем воздух будет прогреваться от +23 до +29 градусов, однако уже в конце недели по ночам станет прохладнее.

В ночь на четверг, 5 сентября, похолодает до +11…+18 градусов, а на выходных - до +7...+13. Теплее по ночам будет лишь местами на побережье - до +14...+17 градусов.

Ночами и по утрам часто будет образовываться туман, однако осадков в ближайшие дни не ожидается.

Галерея: Лето в центре Риги

В оставшуюся неделю во многих местах Латвии ожидаются новые местные рекорды тепла, а в воскресенье и в начале новой недели возможны уже новые национальные рекорды.

Исторически в Латвии 5, 6 и 7 сентября уже фиксировалась температура до +30 градусов, а с 8 по 15 сентября дневные температурные рекорды находятся в пределах +27...+29 градусов.

Метеорологическое лето длится, пока среднесуточная температура стабильно превышает +15 градусов. Судя по прогнозам, так будет до середины сентября.

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