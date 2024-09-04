"Би-би-си" поговорила с несколькими россиянами, оставшимися в прифронтовой зоне Курской области. По их словам, там по-прежнему много людей, тем более что жители не хотят уезжать, опасаясь, что их хозяйства будут разграблены.

"Разве вы не знаете, что грабежами занимаются именно военные? - рассказал "Би-би-си" один из собеседников, который сам живет в Москве. - Я никогда не распространял украинскую пропаганду. Но я четко знаю даже те магазины, которые были разграблены военными".

Россияне неохотно об этом говорят, опасаясь обвинений в "дискредитации вооруженных сил". После полномасштабного вторжения России в Украину в российском Уголовном кодексе появилась статья о мародерстве, однако случаев, к которым она могла бы применяться, не обнаружено.

Так, в августе в поселке Глушково произошло ограбление салона сотовой связи "Мегафон". Мародеры были одеты в форму военных РФ. СМИ верифицировали одного из мародеров - он оказался бойцом чеченского спецназа "Ахмат".

Вторжение ВСУ в Курскую область РФ началось 15 августа. Украина захватила около 1000 кв. км территории РФ, что больше, чем оккупированная РФ территория Украины в течение всего 2023 года. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под контроль Киева перешло 82 населенных пункта, включая город Суджу.

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