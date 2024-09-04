Кит-шпион Хвалдимир умер не естественной смертью, сообщили зоозащитники

"Когда я увидела ее тело и многочисленные травмы, я сразу поняла, что в нее стреляли. Я даже видела пулю, пробившую ее тело. Нет никаких сомнений в том, что это доброе и милое животное было убито бессмысленно", - сказала основательница OneWhale Регина Хауг.

Защитники животных обратились в полицию и Норвежское государственное управление, которое расследует и борется с экономическими и экологическими нарушениями, с просьбой провести тщательное расследование.

Белый кит был найден мертвым 31 августа в воде недалеко от Ставангера. Впервые о нем сообщили в 2019 году. Рыбаки нашли животное с ремнями с прикрепленной к телу камерой GoPro и пряжками с надписью Equipment St. Petersburg ("Оборудование Санкт-Петербурга").

Норвежские власти предположили, что белуху использовали для шпионских миссий или обучали для них. В Кольском заливе в районе Оленьей губы, где базируются российские подводные лодки, на спутниковых снимках видны сооружения, похожие на китовые загоны.

Имя "Хвалдимир" киту дали зрители канала NRK. Название представляет собой комбинацию слова Владимир и норвежского слова hval, что означает "кит".

Защитники животных OneWhale активно участвовали в операции по перемещению Хвалдимира в безопасные воды, где он мог бы присоединиться к другим белухам. Норвежский совет по рыболовству выдал разрешения в июне, и киты должны были быть перевезены в Ярфьорд в Баренцевом море.

По данным BBC, кит умер в молодом возрасте - ему было около 15 лет, тогда как продолжительность жизни его сородичей достигает 60 лет. В российских вооруженных силах информацию о белухе пока не прокомментировали.

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