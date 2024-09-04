Видео Иван Путин и Владимир Путин-младший. Как живут дети диктатора и гимнастки

Видео: Расследование центра "Досье"

У детей разнообразный досуг.

"В их распоряжении на Валдае два пони, кролики и сенбернар, за которым присматривают два кинолога из ФСО. Около полудня дети обедают, затем у них тихий час, а после пробуждения - занятия и спорт. После 8 вечера детей забирают водители, и они почти сразу отправляются спать", - сообщает издание.

Каждому ребенку готовит отдельный повар.

"Как и у Владимира Путина, у его сыновей свои кружки, и пьют они только из них. Рядом с детьми всегда охранники из числа офицеров службы безопасности президента, главного подразделения ФСО", - делится "Досье" подробностями.

"Досье" получил фото одного из телохранителей детей. Им оказался адъютант Путина Виталий Клеменов, который много лет сопровождал главу государства.

Виталий Клеменов (на фото слева) охраняет Путина во время визита в Российский духовно-культурный центр в Париже, 2017 год. Фото: сайт президента РФ

Впрочем, строгость контроля за безопасностью ослабевает, когда отца нет поблизости.

"В дни, когда в резиденции нет Путина, охрана чувствует себя чуть более расслабленно, говорит источник из числа персонала. Поэтому войти на территорию можно, даже не предъявив документы. У обслуги не отбирают мобильные телефоны, а при переездах могут не проверить личные вещи", - утверждает "Досье".

Встречи с отцом - редкость и большая радость для мальчиков, говорят источники журналистов.