США вводят санкции против Симоньян, Russia Today и РИА Новости

Всего под санкции попали 10 физических лиц и две организации. Ограничения ввели в отношении пропагандисткой медиагруппы "Россия сегодня" и пяти дочерних структур: пропагандистские РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik, передает "Медуза".

Также ограничения введены против главного редактора RT Маргариты Симоньян и восьми топ-менеджеров компании, среди которых замглавного редактора Елизавета Бродская и Антон Анисимов, замдиректора англоязычной версии RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа канала Константин Калашников и работница отдела цифровых медиапроектов компании Елена Афанасьева.

Минфин США сообщил, что структуры медиагруппы внесли в список иностранных миссий. Госдепартамент объявил, что также введены визовые ограничения и объявил о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, которая касается иностранного вмешательства в выборы в США. "Россия сегодня" и ее дочерние организации в США также обяжут отчитываться о сотрудниках и имуществе в Соединенных Штатах.

Помимо этого, под санкции попало АНО "Диалог" и ее гендиректор Владимир Табак.