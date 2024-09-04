Министерство финансов США ввело санкции против пропагандистского медиаконцерна Russia Today из-за "попыток Москвы повлиять на президентские выборы", говорится в заявлении Минфина США.
США вводят санкции против Симоньян, Russia Today и РИА Новости
Всего под санкции попали 10 физических лиц и две организации. Ограничения ввели в отношении пропагандисткой медиагруппы "Россия сегодня" и пяти дочерних структур: пропагандистские РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik, передает "Медуза".
Также ограничения введены против главного редактора RT Маргариты Симоньян и восьми топ-менеджеров компании, среди которых замглавного редактора Елизавета Бродская и Антон Анисимов, замдиректора англоязычной версии RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа канала Константин Калашников и работница отдела цифровых медиапроектов компании Елена Афанасьева.
Минфин США сообщил, что структуры медиагруппы внесли в список иностранных миссий. Госдепартамент объявил, что также введены визовые ограничения и объявил о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, которая касается иностранного вмешательства в выборы в США. "Россия сегодня" и ее дочерние организации в США также обяжут отчитываться о сотрудниках и имуществе в Соединенных Штатах.
Помимо этого, под санкции попало АНО "Диалог" и ее гендиректор Владимир Табак.
"Российские госструктуры давно используют различные инструменты, такие как генеративный искусственный интеллект, дипфейки и дезинформация, в попытке подорвать доверие к избирательным процессам и институтам США", - сообщает Минфин в своем заявлении.
В Минюсте США сообщили, что предъявили сотрудникам RT Константину Калашникову и Елене Афанасьевой обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании денег. По версии ведомства, они потратили почти 10 миллионов долларов (около 903 тыс. евро) на публикацию в социальных сетях видеороликов с пророссийской пропагандой.
Ранее 4 сентября CNN со ссылкой на источники сообщил, что США собираются обвинить власти РФ в поыте повлиять на президентские выборы в США в 2024 году, используя подконтрольные им СМИ и прочие платформы для распространения дезинформации.
Симоньян находится под санкциями ЕС, Великобритании и других стран Запада из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину. При этом ранее США не вводили против нее санкции.
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