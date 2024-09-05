Сюжет передачи Reporter на эстонском Kanal 2 о переходе на эстоноязычное образование вызвал волну возмущения в связи с тем, в каком свете выставлены дети, среди которых есть ученики с особыми образовательными потребностями, а также готовность одной из таллиннских школ перехода к преподаванию на эстонском языке. За детей вступились эстонские политики и журналисты. Телеканал же попросил прощения за случившееся, передает Rus.Postimees.
"Постыдный случай": в Эстонии репортаж о переходе школ на госязык вызвал волну возмущения
Первое сентября прошло в Эхтеской гуманитарной гимназии на эстонском языке, а в Кадакаской основной школе - преимущественно на русском языке. В ней учатся дети с глубоким отставанием в интеллектуальном или физическом развитии, и по этой причине школа продолжает предлагать им образование в том числе на русском языке. Закон это разрешает, в то время как в сюжете присутствие в школе русского языка выставлено в негативном свете.
В Эхтеской гуманитарной гимназии, как и во всех других школах столицы, учится определенное количество детей с особыми образовательными потребностями, есть также небольшие спецклассы. Один из опрошенных детей, интервью с которым стало ключевым в репортаже, учится в спецклассе.
Мальчик из Эхтеской гуманитарной гимназии явно не понимал вопросы журналиста на эстонском языке и невпопад отвечал на русском.
Также в сюжете можно было увидеть, как две ученицы не встают во время исполнения гимна, когда все остальные встали. На вопрос, поняли ли дети речь директора на эстонском языке, другие ученики в полной растерянности по очереди отвечают лишь: natuke, natuke, natuke ("немного" - эст.)! Еще один ребенок из младшего класса в растерянности пытается ответить на вопрос во дворе школы.
Издание Õhtuleht сообщает, что, по словам родителя, мальчик после увиденного в репортаже в истерике выбежал из комнаты и чувствовал, что он в чем-то виноват.
По мнению министра образования и науки Кристины Каллас ("Ээсти 200"), детей выставили в незаслуженно плохом свете.
"Это использование детей в ситуации, когда они не понимают, что их используют, о чем будет журналистский материал, что у них спрашивают и чего от них хотят. Дети не могут это оценить, это просто неправильно, это огорчает. Дети не поняли, что происходит - и выложить все это в новости, преподнести именно под таким углом..." - сказала Каллас, добавив, что некоторым детям с особыми потребности и на родном русском языке тяжело общаться, не то что на эстонском.
По оценке министра, этот сюжет может негативно сказаться на отношениях эстоноязычных и русскоязычных, поскольку у последних может возникнуть ощущение, что из них просто делают клоунов, что их для чего-то используют.
Она выразила уверенность, что в обеих школах было много людей, которые хорошо говорят по-эстонски.
"Крайне постыдный случай. В передаче Reporter на Kanal 2 при освещении перехода образования на эстонский в эфире по сути насмехаются над ребенком с особыми потребностями и его владением языком, совершенно не объясняя зрителям контекст", - выразил возмущение в соцсетях министр инфраструктуры, социал-демократ Владимир Свет.
По его словам, переход - это необходимая и сложная реформа и для ее успеха необходимо, чтобы работа журналистов была взвешенной и профессиональной.
Директор Эхтеской гуманитарной гимназии Ыннела Леэдо-Кюнгас: мы огорчены
Нашей школе показалось, что журналисты пришли искать ошибки. Мы в недоумении и расстроены тем, что в первый школьный день на торжественную линейку пришли с предубеждением или в поисках кликов. С другой стороны, на наше моральное состояние это не повлияло, мы и дальше будем сохранять спокойствие.
Многие из тех детей, с которыми говорили, на самом деле знают эстонский язык. Все это было для них неожиданно, также не было договоренности, что с детьми будут общаться.
Переход на эстоноязычное образование - это не только дело школ, но и всего общества. Все вносят свой вклад, только по-разному. Важно, какой фон создают СМИ - поддерживающий или негативный и только ищущий ошибки. Можно быть объективными: с нами не надо сюсюкаться, нас не надо перехваливать. Героическая риторика тоже не нужна, но нам необходим трудовой мир.
Ожидать, что в первый учебный день дети будут знать эстонский язык - это перебор. Ребенок должен чувствовать, что общество готово его принять и что изучение эстонского языка - это не наказание, а нормальная часть эстонской жизни, мы здесь живем и должны знать эстонский язык.
У нас составлены планы, есть учителя, идут уроки. У нас существенно увеличилась опорная команда: у нас три психолога, два логопеда и два социальных педагога. Мы постоянно следим за тем, как идет переход.
Иногда кажется, что за пределами школ больше страстей по поводу перехода на изучение эстонского языка, чем внутри них. Это не что-то совершенно новое, мы уже давно занимаемся языковым погружением.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт возмущен тем, что взрослые делают из ребенка мем.
"Не хочется в это верить, но оказывается, в нашем обществе взрослый человек может перед камерой травить ребенка и потом сделать из этого вечерние новости.
При этом речь идет о ребенке с особыми потребностями. Мальчик пытается, как все дети, максимально продемонстрировать свои способности и даже не понимает, что над ним издеваются", - написал он в Facebook.
"Мы все заинтересованы в том, чтобы жители Эстонии говорили по-эстонски. И для достижения этой цели нас ждет долгий процесс, который потребует больших усилий от учителей, родителей, а главное - от детей. Любого результата в обществе гораздо легче добиться, когда мы в состоянии создать позитивное отношение и сохранить элементарную гуманность?" - добавил Кылварт.
На репортаж Kanal 2 отреагировали не только политики, но и многие журналисты. Большое обсуждение разразилось под постом журналиста "Радио 4" и ETV+ Андрея Титова.
"Когда говорят, что журналисты - беспринципные сволочи, моральные уроды и далее по списку, я обычно стараюсь защищать честь мундира. Но такие примеры, как вчерашний сюжет на Kanal 2, заставляют опустить руки и расписаться в беспомощности. Эти ребята однозначно пробили дно", - считает он.
Член правления Duo Media, в который входил телеканал Kanal 2, Ристо Розиманнус выразил сожаление по поводу случившегося.
"Kanal 2 и редакция Reporter выражают сожаление по поводу недавно показанного в программе cюжета "Насколько хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, сегодня знает эстонский язык?". Приносим извинения как детям, фигурирующим в видеосюжете, так и их семьям. Эту тему мы обсудим сегодня в программе Reporter в 19:00", - сказал Розиманнус.
Позднее репортаж был удален с сайта Kanal 2.
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