"Постыдный случай": в Эстонии репортаж о переходе школ на госязык вызвал волну возмущения

Директор Эхтеской гуманитарной гимназии Ыннела Леэдо-Кюнгас: мы огорчены

Нашей школе показалось, что журналисты пришли искать ошибки. Мы в недоумении и расстроены тем, что в первый школьный день на торжественную линейку пришли с предубеждением или в поисках кликов. С другой стороны, на наше моральное состояние это не повлияло, мы и дальше будем сохранять спокойствие.

Многие из тех детей, с которыми говорили, на самом деле знают эстонский язык. Все это было для них неожиданно, также не было договоренности, что с детьми будут общаться.

Переход на эстоноязычное образование - это не только дело школ, но и всего общества. Все вносят свой вклад, только по-разному. Важно, какой фон создают СМИ - поддерживающий или негативный и только ищущий ошибки. Можно быть объективными: с нами не надо сюсюкаться, нас не надо перехваливать. Героическая риторика тоже не нужна, но нам необходим трудовой мир.

Ожидать, что в первый учебный день дети будут знать эстонский язык - это перебор. Ребенок должен чувствовать, что общество готово его принять и что изучение эстонского языка - это не наказание, а нормальная часть эстонской жизни, мы здесь живем и должны знать эстонский язык.

У нас составлены планы, есть учителя, идут уроки. У нас существенно увеличилась опорная команда: у нас три психолога, два логопеда и два социальных педагога. Мы постоянно следим за тем, как идет переход.

Иногда кажется, что за пределами школ больше страстей по поводу перехода на изучение эстонского языка, чем внутри них. Это не что-то совершенно новое, мы уже давно занимаемся языковым погружением.