В прошлом месяце эстонская компания AS Terminal обратилась в Европейскую комиссию с просьбой начать производство в отношении эстонского государства за предоставление незаконной государственной помощи, которая нарушила условия конкуренции на местном рынке топлива, сообщает портал Rus.Postimees.
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Эстонская семейная компания пожаловалась на государство в Еврокомиссию
Перевод: Ева Ойжинская
Согласно жалобе AS Terminal, эстонское государство предоставило незаконную государственную помощь компании AS Olerex, позволив ей в течение нескольких лет избегать выполнения требования по добавлению биотоплива при продаже топлива. Это нарушает как цель Европейского союза по переходу к более экологически чистому транспорту, так и искажает конкуренцию на рынке.