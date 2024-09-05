Чт, 5.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Эстонская семейная компания пожаловалась на государство в Еврокомиссию

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Судья и судейский молоток. Изображение носит иллюстративный характер.
Судья и судейский молоток. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock

В прошлом месяце эстонская компания AS Terminal обратилась в Европейскую комиссию с просьбой начать производство в отношении эстонского государства за предоставление незаконной государственной помощи, которая нарушила условия конкуренции на местном рынке топлива, сообщает портал Rus.Postimees.

Перевод: Ева Ойжинская

Согласно жалобе AS Terminal, эстонское государство предоставило незаконную государственную помощь компании AS Olerex, позволив ей в течение нескольких лет избегать выполнения требования по добавлению биотоплива при продаже топлива. Это нарушает как цель Европейского союза по переходу к более экологически чистому транспорту, так и искажает конкуренцию на рынке.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх