Умер режиссер Валентин Мацулевич

"Без всегда неутомимого руководителя Валмиерского театра Валентина Макулевича в Латвии не было бы песни Мартиньша Браунса Saule, Pērkons, Daugava, которая в 1988 году, вдохновленная им, была написана для спектакля Валмиерского театра по пьесе Райниса Daugavai. "Театр - это не зеркало, театр - это увеличительное стекло", - говорил Валентин Макулевич, и он бросался в бой - на каждой репетиции, в каждом спектакле, а также в жизни. И были победы и поражения, были бойцы и те, кто вышел из борьбы", - говорят коллеги по Валмиерскому театру.

"Он умер 3 сентября, во сне. Его сын говорит, что смерть была тихой. Он наслаждался радостью своих внуков, особенно в последние недели - жизнь была с ним", - говорят коллеги Валмиерского театра, вспоминая режиссера.

Валентин Макулевич родился в Риге, но в 1977 году, окончив Московский государственный театральный институт, стал режиссером Валмиерского театра, которым тогда руководил Петерис Луцис и где уже работала Мара Кимеле. "Здесь он нашел единомышленника в лице актера и композитора Мартиньша Браунса, с которым создал легендарные спектакли с легендарными песнями, и, возможно, сейчас, после ухода Валентина Макулевича из жизни, при прослушивании этих песен вспоминается именно он - режиссер с пронзительным взглядом, решительными, серьезными, почти мрачными чертами лица, непростым характером... Валмиерский театр был театром его жизни", - говорится в заявлении театра.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!