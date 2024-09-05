"Нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия непосредственно от стран, которые нам его предоставляют", - заявил украинский лидер.

Этими четырьмя странами являются США, Великобритания, Франция и Германия.

"Только эти четыре страны предоставляют или могут предоставить то самое дальнобойное оружие, которое поможет нам вытеснить Россию с нашей территории и спасти жизни мирных жителей в каждом городе. Каждый день мы теряем людей, и именно от этих четырех стран зависит наша способность преодолеть эти проблемы", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский уже давно призывает союзников отменить запрет на удары по военным объектам оккупантов в России. Недавно глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал снять ограничения на использование оружия, предоставленного Украине, для атак на цели в России.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после кровавой атаки на Полтаву во вторник также повторил свой призыв к снятию ограничений на использование Украиной оружия против России.

"Еще раз: все ограничения на применение Украиной оружия против России должны быть сняты. Речь идет не об эскалации, а о выживании невинных людей", - написал Ринкевич на платформе X.

Russia killed 41 people and injured 180 in a deadly strike in Poltava. One more time: restrictions imposed on Ukraine to use all weapons against Russia must be lifted. This is not about escalation, this is about the survival of innocent people. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 3, 2024

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