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Зеленский: Победа Украины зависит только от этих четырех государств (5)

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: HANDOUT/AFP

Сейчас четыре страны обеспечивают или могут обеспечить Украину тем самым оружием дальнего радиуса действия, которое поможет вытеснить Россию с украинской территории и спасти жизни мирных жителей, заявил президент Владимир Зеленский, которого цитирует Unian.

"Нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия непосредственно от стран, которые нам его предоставляют", - заявил украинский лидер.

Этими четырьмя странами являются США, Великобритания, Франция и Германия.

"Только эти четыре страны предоставляют или могут предоставить то самое дальнобойное оружие, которое поможет нам вытеснить Россию с нашей территории и спасти жизни мирных жителей в каждом городе. Каждый день мы теряем людей, и именно от этих четырех стран зависит наша способность преодолеть эти проблемы", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский уже давно призывает союзников отменить запрет на удары по военным объектам оккупантов в России. Недавно глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал снять ограничения на использование оружия, предоставленного Украине, для атак на цели в России.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после кровавой атаки на Полтаву во вторник также повторил свой призыв к снятию ограничений на использование Украиной оружия против России.

"Еще раз: все ограничения на применение Украиной оружия против России должны быть сняты. Речь идет не об эскалации, а о выживании невинных людей", - написал Ринкевич на платформе X.

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