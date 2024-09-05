Видземский районный суд в Цесисе приговорил Эдгара Ромалса, родившегося в 1981 году в Малпилсе, к году и восьми месяцам лишения свободы за публичное восхваление военного преступления и разжигание национальной ненависти к украинцам, пишет Latvijas Avīze.
Согласно обвинительному заключению, в октябре 2022 года в городе Малпилс Ромалс, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил трех украинцев - двух мужчин и женщину, пытался наброситься на них и кричал: "Путин правильно делает, что убивает украинцев! Мы должны сбросить атомную бомбу на украинцев. Украинцы - пи***сы. Слава пи***сам".
Один из пострадавших, 22-летний Максим, рассказал, что находится в Латвии с 25 февраля 2022 года. Раньше он жил под Львовом и приехал к сестре матери в Латвию сразу после начала войны. Он был демобилизован из украинской армии по состоянию здоровья. Сейчас он живет в Малпилсе и работает в сфере информационных технологий. До этого инцидента у них с Ромалсом никогда не было конфликтов.
В свою очередь пострадавшая женщина рассказала, что говорила обвиняемому: если он извинится за свои действия, то она не будет подавать заявление в полицию и простит его, - но он не извинился.
"В Украине гибнут люди, а Ромалс это поддерживает, называет украинцев пи***сами, вот такие мы "со своим президентом Зеленским". Мне очень больно это слышать, потому что моя сестра пошла на войну добровольно, мой брат-инвалид ушел на фронт, где пробыл полтора года, сын моей сестры тоже воевал за Родину", - добавила женщина.
На момент конфликта Ромалс был сильно пьян, он употреблял алкоголь несколько дней подряд, пишет газета со ссылкой на свидетельские показания.
Ромалс предпочел предстать перед судом без адвоката. На вопрос прокурора, не нужен ли ему защитник, он посоветовал ему беспокоиться за себя. В суде мужчина отказался давать показания. Перед этим в полиции он заявил, что не сквернословил в адрес украинцев или не помнит этого, потому что был пьян.
В ходе прений прокурор попросила приговорить Ромалса к двум годам и шести месяцам лишения свободы, а также к двум годам испытательного срока. Услышав это, Ромалс попросил у суда прощения, сказал, что сожалеет о содеянном и что не заслуживает такого сурового приговора, потому что не поддерживает ни Россию, ни Украину, а выступает "за мир во всем мире".
После заседания прокурор заявила газете, что если бы обвиняемый уже во время следствия раскаялся и попросил не судить его, то она, возможно, попросила бы для него лишь условный срок.
После вынесения приговора Ромалса в зале суда не арестовали. Приговор может быть обжалован.
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