Согласно обвинительному заключению, в октябре 2022 года в городе Малпилс Ромалс, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил трех украинцев - двух мужчин и женщину, пытался наброситься на них и кричал: "Путин правильно делает, что убивает украинцев! Мы должны сбросить атомную бомбу на украинцев. Украинцы - пи***сы. Слава пи***сам".

Один из пострадавших, 22-летний Максим, рассказал, что находится в Латвии с 25 февраля 2022 года. Раньше он жил под Львовом и приехал к сестре матери в Латвию сразу после начала войны. Он был демобилизован из украинской армии по состоянию здоровья. Сейчас он живет в Малпилсе и работает в сфере информационных технологий. До этого инцидента у них с Ромалсом никогда не было конфликтов.

В свою очередь пострадавшая женщина рассказала, что говорила обвиняемому: если он извинится за свои действия, то она не будет подавать заявление в полицию и простит его, - но он не извинился.