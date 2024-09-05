Российские ракеты "Искандер-М", которыми оккупанты обстреливают украинские города, содержат десятки деталей западного производства, в том числе 27 изготовленных в США, говорится в новом материале проекта UA War Infographics.
Помимо американских, в ракете найдены четыре швейцарских детали, две тайваньских и одна японская.
"Были ли американские детали в той ракете, которая была отправлена в Полтаву, неизвестно. Но это повод задуматься о том, как усилить борьбу с обходом санкций. Западные детали были обнаружены даже в оружии, произведенном в 2023 году", - говорится в заявлении проекта.
В Польше разразился скандал после того, как в иранском беспилотнике Shahed-136 нашлись польские детали. Россия использует эти беспилотники, терроризируя украинские города почти каждую ночь.
Французская газета Le Monde сообщила, что Россия продолжает закупать у западных стран компоненты для танков, беспилотников и ракет. Такие товары поступают в Россию из Европы через турецкую компанию Enütek Makina.
В 2023 году британская газета The Guardian написала, что Россия использует технологии британских компаний в своих средствах радиоэлектронной борьбы. Такое оборудование производилось российскими компаниями, которые на тот момент еще не попали под британские санкции.
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