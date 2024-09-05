Несомненно, латыши - это не только нация певцов, но и нация грибников. Кто-то ходит в лес только за лисичками и белыми грибами, а кто-то - за сыроежками и подберезовиками. Плохая новость в том, что мы не единственные, кто любит полакомиться грибами. Улитка или белка могут обгладывать их, а в ножке и шляпке часто живут "субарендаторы" - черви.

Каждый, кто когда-либо ходил за грибами, наверняка попадал в ситуацию, когда видел роскошный гриб, например внушительный, статный подосиновик, и безумно радовался, но - о боже! - при разрезании гриба оказывалось, что вся ножка в маленьких отверстиях. Режем еще, ничего не меняется, еще - то же самое. Тогда еще есть надежда на целую шляпку, но когда ее разрезаешь пополам, тоже наблюдаешь ту же картину с дырками, а из каких-то даже кто-то выглядывает.

Приходится идти искать следующий гриб в надежде, что он окажется без "жильцов".

Внимание! После прочитанного вы, вероятно, никогда не захотите есть грибы, собранные или приготовленные другими людьми.