В уходящий рабочий день произошло много важных событий - произошло серьезное ДТП с участием автобуса Ecolines, министр финансов рассказал из-за чего доходы латвийцев вырастут, а RUS TVNET сравнил сырочки Kārums и Pilos. Об этих и других новостях четверга, 5 сентября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 5 сентября ⟩ Сравнения сырочков Kārums и Pilos, авария автобуса Ecolines и когда закончится лето
Новости Латвии:
В четверг, 5 сентября, в муниципалитете Айзкраукле произошло серьезное ДТП с участием автобуса Ecolines. TVNET связался с Госполицией, чтобы уточнить детали аварии.
Запланированные изменения в налоге на рабочую силу будут выгодны 97% работающих, заявил министр финансов Арвил Ашераденс в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.
В новых электропоездах чешского производителя Škoda Vagonka начали действовать регистраторы билетов, сообщили агентству LETA в компании Pasažieru vilciens.
Тема подорожавших творожных сырочков Kārums взволновала наших читателей. Многие написали в комментариях, мол, зачем платить 0,52 евро за Kārums, когда в Lidl есть Pilos от того же самого Rīgas piena kombināts, которые значительно дешевле. Действительно ли это одни и те же сырочки, просто под разными брендами? О нюансах "частных торговых марок" и ценовой кухне TVNET+ побеседовал с литовским экспертом по розничной торговле, соучредителем Pricer.LT Петрасом Чепкаускасом.
В следующий вторник, 10 сентября, планируется начать вырубку леса на территории под четвертый этап строительства Южного моста, сообщили в департаменте внешних сообщений Рижской думы.
За рубежом:
Российские ракеты "Искандер-М", которыми оккупанты обстреливают украинские города, содержат десятки деталей западного производства, в том числе 27 изготовленных в США, говорится в новом материале проекта UA War Infographics.
Сюжет передачи Reporter на эстонском Kanal 2 о переходе на эстоноязычное образование вызвал волну возмущения в связи с тем, в каком свете были выставлены дети, среди которых есть ученики с особыми образовательными потребностями, а также готовность одной из таллиннских школ к переходу к преподаванию на эстонском языке. За детей вступились эстонские политики и журналисты. Телеканал же извинился за случившееся и прекратил сотрудничество с автором сюжета, передает Rus.Postimees.
Большинство опрошенных считает санкции несправедливыми по отношению к простым гражданам страны. Около половины уверены, что в ЕС белорусов сегодня никто не ждет.
Сейчас четыре страны обеспечивают или могут обеспечить Украину тем самым оружием дальнего радиуса действия, которое поможет вытеснить Россию с украинской территории и спасти жизни мирных жителей, заявил президент Владимир Зеленский, которого цитирует УНИАН.
Два российских беспилотника Shahed, выпущенные по целям в Украине, были сбиты в Беларуси в ночь на четверг, 5 сентября, сообщает активистская организация "Беларускі Гаюн", которая следит за военной деятельностью России и Беларуси.
Интересное чтиво:
По-летнему теплая и солнечная погода сохранится в Латвии до середины следующей недели, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Прошло уже десять лет с тех пор, как евро стал официальной расчетной валютой в Латвии. Латы больше не используются в обращении, но их по-прежнему можно обменять в Банке Латвии. Люди все еще меняют их сейчас? Или это редкость, когда кто-то приносит в банк латы? Сколько необменянных латов сейчас находится у населения? Об этом говорит представитель Банка Латвии.
Директор Валмиерского драматического театра режиссер Валентин Мацулевич скончался в понедельник, 3 сентября, на 74-м году жизни, о чем театр сообщил в Facebook.
В среду, 4 сентября, ушла из жизни бывший директор Даугавпилсского театра и депутат Сейма 12-го созыва Инесе Лайзане, сообщает Даугавпилсский театр. Ей было 53 года.
Несомненно, латыши - это не только нация певцов, но и нация грибников. Кто-то ходит в лес только за лисичками и белыми грибами, а кто-то - за сыроежками и подберезовиками. Плохая новость в том, что мы не единственные, кто любит полакомиться грибами. Улитка или белка могут обгладывать их, а в ножке и шляпке часто живут "субарендаторы" - черви.
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