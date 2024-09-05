Главное за 5 сентября Сравнения сырочков Kārums и Pilos, авария автобуса Ecolines и когда закончится лето

Прошло уже десять лет с тех пор, как евро стал официальной расчетной валютой в Латвии. Латы больше не используются в обращении, но их по-прежнему можно обменять в Банке Латвии. Люди все еще меняют их сейчас? Или это редкость, когда кто-то приносит в банк латы? Сколько необменянных латов сейчас находится у населения? Об этом говорит представитель Банка Латвии.

Директор Валмиерского драматического театра режиссер Валентин Мацулевич скончался в понедельник, 3 сентября, на 74-м году жизни, о чем театр сообщил в Facebook.

В среду, 4 сентября, ушла из жизни бывший директор Даугавпилсского театра и депутат Сейма 12-го созыва Инесе Лайзане, сообщает Даугавпилсский театр. Ей было 53 года.

Несомненно, латыши - это не только нация певцов, но и нация грибников. Кто-то ходит в лес только за лисичками и белыми грибами, а кто-то - за сыроежками и подберезовиками. Плохая новость в том, что мы не единственные, кто любит полакомиться грибами. Улитка или белка могут обгладывать их, а в ножке и шляпке часто живут "субарендаторы" - черви.

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