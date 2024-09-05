Обманывали пожилых женщин: несколько украинцев подозреваются в телефонном мошенничестве

В августе в полицию начали поступать многочисленные заявления от пожилых рижанок, которые стали жертвами обмана. Мошенники звонили им на стационарные телефоны и представлялись сотрудниками полиции. Далее они сообщали, что родственник жертвы стал виновником дорожно-транспортного происшествия и нужно заплатить наличными, чтобы он избежал уголовного наказания.

В результате обмана жертвы передавали мошенникам наличные деньги в размере от 3500 до 50 тысяч евро. В целом 24 жителям Риги был причинен ущерб в размере около 295 950 евро.

В конце августа этот вид телефонного мошенничества стал распространяться также в Латгале и Курземе. Полиция получила заявления от 11 жителей Латгале, которые стали жертвами обмана и понесли ущерб на общую сумму почти 95 тысяч евро. В Лиепае полиция также получила заявления от двух женщин, которые были обмануты на общую сумму 13,5 тысячи евро.