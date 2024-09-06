"Белая ночь" в Риге: рейв-трамвай, дискотека и искусство - куда пойти?

7 сентября в Berga bazārs в центре города также состоится поэтическая дискотека.

Неподалеку, во дворе Латвийского кукольного театра, в 20:00 и 22:00 состоится выступление актеров Jelgava'94, а в Рижском цирке с 21:00 будет проходить аудиовизуальная инсталляция и концерт S.O.S.

7 сентября в галерее Masa (Elizabetes ielā 67) пройдет выставка 12 латвийских и украинских художников Nodilušās vēlmes. Настроение выставки дополнят аналоговые световые инсталляции и концерты джазовой музыки, а в Большом зале кинотеатра Splendid Palace с 18:00 до полуночи пройдет мероприятие Slēptās vizualitātes/Vizualitātēs slēptais.

7 сентября в художественной галерее Art Platz откроется выставка Valdis Bušs 100, посвященная столетию со дня рождения латвийского мастера пейзажа Валдиса Бушcа.

Во время "Белой ночи" и на левом берегу Даугавы пройдет ряд интересных мероприятий.

В ночь с 7 на 8 сентября в 22:22, 23:33 и 00:44 в бассейне на Кипсале рижан и гостей столицы приглашают на междисциплинарное приключение Ūdenim tuvu.

В свою очередь, в зале Рижского университета имени Страдиня состоится исполнение первой в мире барочной оперы Andromeda, реконструированной искусственным интеллектом, в постановке барочного оперного театра Collegium Musicum Riga.

Во дворе Рижской 34-й средней школы в 17:00 и 19:00 состоится представление Латвийского театра кукол Skolotājas.

Подробнее с мероприятиями и программой можно ознакомиться на сайте "Белой ночи" - www.baltanakts.lv. Цель "Белой ночи" - побудить общественность открыть для себя разнообразие современной культуры и вызвать более широкий интерес к культурным событиям, проявлениям и переменам.

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