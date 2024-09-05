Возле железнодорожного вокзала в Икшиле недавно произошла серьезная авария. Легковой автомобиль врезался в придорожную скамейку, на которой в тот момент сидели три человека. Тот факт, что на дороге появилось неожиданная помеха, является небольшим оправданием для водителя автомобиля. Об этом сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Велосипедист внезапно вылетел на дорогу, из-за чего машина сбила трех пешеходов
Продавщица местного магазина закончила работу около семи часов вечера. Она уже собиралась идти домой, как вдруг женщину удивило необычное зрелище.
"Я выходил, когда это произошло. Я только что закрыла магазин..." - рассказала продавец.
Очевидец рассказала программе свою версию обстоятельств происшествия: "Ладно, она превысила скорость, но вдруг на дорогу выехал велосипедист, а потом он уехал…".
По словам местной жительницы, видно, что велосипедист мчался по проспекту Даугавы в сторону железнодорожного вокзала. Подъезжая к перекрестку, велосипедист не снизил скорость, в том числе не проверил безопасность перед тем, как переезжать проезжую часть.
Внезапное появление велосипедиста на перекрестке удивило женщину, за рулем автомобиля, она не справилась с управлением и врезалась в скамейку перед продуктовым магазином. Поняв, что он совершил ошибку, виновник аварии решил сбежать.
Представитель Госполиции Лина Багдоне сообщила: "Первоначально произошло столкновение автомобиля KIA Ceed и велосипеда, после чего автомобиль наехал на пешеходов. После столкновения велосипедист покинул место происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека".
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