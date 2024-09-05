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Видео Велосипедист внезапно вылетел на дорогу, из-за чего машина сбила трех пешеходов

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Велосипедист, который вызвал ДТП
Велосипедист, который вызвал ДТП Фото: Degpunktā

Возле железнодорожного вокзала в Икшиле недавно произошла серьезная авария. Легковой автомобиль врезался в придорожную скамейку, на которой в тот момент сидели три человека. Тот факт, что на дороге появилось неожиданная помеха, является небольшим оправданием для водителя автомобиля. Об этом сообщает программа Degpunktā.

Продавщица местного магазина закончила работу около семи часов вечера. Она уже собиралась идти домой, как вдруг женщину удивило необычное зрелище.

"Я выходил, когда это произошло. Я только что закрыла магазин..." - рассказала продавец.

Очевидец рассказала программе свою версию обстоятельств происшествия: "Ладно, она превысила скорость, но вдруг на дорогу выехал велосипедист, а потом он уехал…".

По словам местной жительницы, видно, что велосипедист мчался по проспекту Даугавы в сторону железнодорожного вокзала. Подъезжая к перекрестку, велосипедист не снизил скорость, в том числе не проверил безопасность перед тем, как переезжать проезжую часть.

Внезапное появление велосипедиста на перекрестке удивило женщину, за рулем автомобиля, она не справилась с управлением и врезалась в скамейку перед продуктовым магазином. Поняв, что он совершил ошибку, виновник аварии решил сбежать.

Представитель Госполиции Лина Багдоне сообщила: "Первоначально произошло столкновение автомобиля KIA Ceed и велосипеда, после чего автомобиль наехал на пешеходов. После столкновения велосипедист покинул место происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека".

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