7 сентября на концертной площадке Wondersala с большим сольным концертом выступил рэпер Моргенштерн. О том, кто его посетил и как прошло шоу - смотрите в нашей галерее!
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Ищи себя на фото! ⟩ Фанаты, нижнее белье на сцене и эффектное шоу Моргенштерна в Риге
Его очередной приезд в Латвию вызвал ряд вопросов. Ранее МИД ответил порталу Delfi.lv, что не видит оснований для включения Моргенштерна в список нежелательных лиц. В ведомстве также указали, что артист в РФ включен в список "иноагентов" и публично высказал свою позицию по войне в Украине.
Кроме того, по слухам с 2023 года Моргенштерн состоит в отношениях с украинской моделью и актрисой Лизой Василенко, которая проживает в Лондоне. В столицу Великобритании девушка переехала из Москвы после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину...
Галерея: Зрители на концерте Моргенштерна