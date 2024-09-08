Ищи себя на фото! Фанаты, нижнее белье на сцене и эффектное шоу Моргенштерна в Риге

Его очередной приезд в Латвию вызвал ряд вопросов. Ранее МИД ответил порталу Delfi.lv, что не видит оснований для включения Моргенштерна в список нежелательных лиц. В ведомстве также указали, что артист в РФ включен в список "иноагентов" и публично высказал свою позицию по войне в Украине.