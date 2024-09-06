В Юрмале состоится публичная дискуссия с участием общественного деятеля Виктора Шендеровича

Темой для общения с аудиторией Шендерович выбрал цитату из стихотворения Маяковского "Кто над морем не философствовал?". Стихотворение "Мелкая философия на глубоких местах", написанное ровно сто лет назад на борту парохода "Эспань", стало метафорическим приглашением к разговору о бездне, открывшейся под нами - теми, кто "родился, рос, кормили соскою - жил, работал, стал староват...".

Свое поле деятельности Шендерович определяет так: "Маяковский говорил: я поэт - и этим интересен. Я - литератор. Пишу тексты на злобу дня: публицистика, аналитика, но главное для меня - тексты литературные, для бумаги. И сам себе я симпатичен именно "человеческими" текстами, а не тем, что в 115-й раз спляшу на костях ненавистного режима. Я был бы рад немножко вдохнуть и выдохнуть вместе с теми, кто придет на этот вечер - почитать какие-то стихи (не свои), повспоминать каких-то людей, поразмышлять... Может, это каким-то образом и выйдет на политику, но очень опосредованно, - предлагает формат встречи Виктор Шендерович. - Это будет не лекция, а лирическая встреча. Ведь берег Рижского залива - летняя родина моего детства, Саулкрасты и Дубулты - родные места".