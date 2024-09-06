19 сентября в 19:00 в ресторане Laivas (проспект Виенибас, 36, Юрмала) состоится новая встреча из серии публичных диалогов проекта "Философия на воде". Главным спикером этого вечера станет писатель-сатирик, публицист, драматург и общественный деятель Виктор Шендерович.
В Юрмале состоится публичная дискуссия с участием общественного деятеля Виктора Шендеровича
Темой для общения с аудиторией Шендерович выбрал цитату из стихотворения Маяковского "Кто над морем не философствовал?". Стихотворение "Мелкая философия на глубоких местах", написанное ровно сто лет назад на борту парохода "Эспань", стало метафорическим приглашением к разговору о бездне, открывшейся под нами - теми, кто "родился, рос, кормили соскою - жил, работал, стал староват...".
Свое поле деятельности Шендерович определяет так: "Маяковский говорил: я поэт - и этим интересен. Я - литератор. Пишу тексты на злобу дня: публицистика, аналитика, но главное для меня - тексты литературные, для бумаги. И сам себе я симпатичен именно "человеческими" текстами, а не тем, что в 115-й раз спляшу на костях ненавистного режима. Я был бы рад немножко вдохнуть и выдохнуть вместе с теми, кто придет на этот вечер - почитать какие-то стихи (не свои), повспоминать каких-то людей, поразмышлять... Может, это каким-то образом и выйдет на политику, но очень опосредованно, - предлагает формат встречи Виктор Шендерович. - Это будет не лекция, а лирическая встреча. Ведь берег Рижского залива - летняя родина моего детства, Саулкрасты и Дубулты - родные места".
Шендерович называет себя "беглецом, живущим в предлагаемых обстоятельствах, пытаясь найти опору и не впадать в депрессию": "Надо понимать, что это не переезд и не эмиграция, а бегство. И что-либо планировать бессмысленно. Максимальный горизонт планирования - полгода-год". Шендерович - израильский гражданин, но большую часть времени он проводит в поездках. "Разумеется, я бы хотел в своей жизни еще увидеть Москву и Питер, но тут решать не мне. Стараюсь об этом не думать".
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"Философия на воде" - цикл публичных диалогов, участники которых неизменно поднимают ряд острых и актуальных тем, которые тревожат и волнуют в том числе и латвийское общество. В камерной, доверительной атмосфере ведутся философские беседы с мыслителями, публицистами, учеными, писателями, деятелями культуры. Ранее в проекте принимали участие писатель Дмитрий Глуховский, писатель Григорий Остер, карикатурист Андрей Бильжо, глава правительства Тибета в изгнании Пенпа Церинг, историк культуры Александр Эткинд, потомок древнего княжеского рода Михаил Голицын и многие другие.
Автор идеи проекта - режиссер и продюсер Екатерина Ланская (KATUFILM).
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Виктор Шендерович - писатель, публицист, драматург и общественный деятель. Выпускник детской студии Табакова. В разные времена работал на ведущих российских телеканалах: ОРТ, НТВ, RTVi, "Дождь", радио "Эхо Москвы" и "Голос свободы". Последовательно критиковал политику Путина. Еще накануне полномасштабного вторжения России в Украину покинул страну.
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